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Un’ordinanza cautelare è stata eseguita nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di traffico di droga e detenzione illecita di armi. L’indagine dei Carabinieri di Avellino ha ricostruito importazioni di cocaina dalla Spagna verso l’Italia e cessioni di stupefacenti, tra le altre, nelle province di Napoli e Caserta.

L’indagine e le contestazioni

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica. Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino ha condotto l’operazione con il supporto dei comandi territoriali e dei reparti speciali.

Agli indagati, a vario titolo, sono contestati l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il trasporto, l’introduzione in Italia e la detenzione di droga a fini di spaccio, oltre alla detenzione illecita di arma da sparo. I fatti avrebbero riguardato diverse aree italiane e la Spagna.

I collegamenti con la Spagna

La cooperazione giudiziaria e di polizia con le autorità spagnole ha permesso di individuare quindici importazioni di cocaina, con un’alta percentuale di principio attivo, per un totale di 181,5 kg. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito oltre quaranta episodi di cessione di ingenti quantitativi di droga.

In Spagna sarebbero state individuate due basi logistiche per la fornitura di cocaina, una nei pressi di Barcellona e l’altra vicino a Madrid. Lo stupefacente sarebbe arrivato in Italia via terra e, nella maggior parte dei casi, sarebbe stato rivenduto a un solo committente.

Mandati e garanzie

La collaborazione tra le autorità ha consentito di individuare gli indagati residenti in Spagna e i luoghi dei traffici. Sono stati così emessi mandati di arresto europei e disposte perquisizioni, eseguite contestualmente alle operazioni in Italia.