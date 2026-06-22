Due bimbi trovati morti in auto a Carpentras in Francia, forse per il caldo: la madre era a fare la spesa
Bimbi trovati morti in auto, la madre era a fare la spesa. Sono rimasti incastrati. La causa potrebbe essere l'ondata di calore in Francia
Mentre la Francia è travolta da un’ondata di caldo, a Carpentras sono stati trovati senza vita due bambini all’interno dell’auto di famiglia. Avevano 2 e 4 anni e, secondo le prime informazioni, sarebbero saliti in auto da soli mentre la madre era fuori a fare la spesa. Sarebbero rimasti incastrati all’interno. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, hanno trovato i bambini in arresto cardiaco.
Notizia in aggiornamento…