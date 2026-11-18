Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo. La droga è stata trovata sul balcone della sua abitazione, mentre in cucina sono state scoperte due bombe carta, poi fatte brillare dagli artificieri.

Catania: il controllo con il cane antidroga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel quartiere San Cristoforo, durante un pattugliamento svolto dagli agenti delle Volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania. In una traversa tra via Garibaldi e via Plebiscito, Rex, cane antidroga, ha segnalato la presenza di stupefacenti vicino a uno stabile.

I poliziotti hanno rintracciato il proprietario dell’abitazione, un 40enne originario delle Mauritius, già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Durante la perquisizione, l’uomo ha negato di avere droga in casa. In un primo momento gli agenti non hanno trovato nulla, ma il cane si è diretto verso il balcone, dove sono stati rinvenuti 142 grammi di marijuana e 8 grammi di hashish.

Gli ordigni recuperati dagli artificieri

Insieme alla sostanza sono stati sequestrati un coltellino con tracce di stupefacente e un bilancino di precisione, che sarebbe stato utilizzato per pesare le dosi. Nel corso degli accertamenti in cucina, gli agenti hanno notato sul frigorifero due oggetti simili a ordigni rudimentali. Si trattava di bombe carta prive di indicazioni identificative.

Considerata la pericolosità, è intervenuta la squadra artificieri della Questura. Gli specialisti hanno recuperato gli ordigni in sicurezza e li hanno trasferiti in un luogo idoneo, dove sono stati fatti brillare. Secondo la polizia, l’accensione, anche accidentale, avrebbe potuto produrre effetti imprevedibili e mettere a rischio l’uomo e gli altri residenti della zona.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine dei controlli, il 40enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato condotto in carcere.