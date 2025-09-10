Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cacciatori sono stati denunciati per abbattimento di specie protette durante controlli mirati alla vigilanza venatoria nel territorio provinciale di Trapani. L’operazione, condotta dai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites, Distaccamento di Trapani, si è svolta nei giorni scorsi nei comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala, dove sono state riscontrate diverse irregolarità nel rispetto delle normative sulla caccia.

Controlli serrati dei Carabinieri Forestali

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività di controllo ha avuto come obiettivo principale la tutela della fauna selvatica e il rispetto delle regole che disciplinano il prelievo venatorio. I militari hanno effettuato verifiche approfondite nei territori di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala, zone particolarmente sensibili per la presenza di numerose specie protette.

Due denunce per abbattimento di specie protette

Nel corso dei controlli, i Carabinieri Forestali hanno denunciato due persone per abbattimento di specie protette. I soggetti sono stati sorpresi mentre praticavano la caccia a esemplari appartenenti al Columba livia (piccione selvatico) e alla Streptopelia decaocto (tortora dal collare orientale), entrambe specie tutelate dalla normativa vigente. L’azione dei militari si è conclusa con il sequestro di 2 fucili calibro 12 e del relativo munizionamento, strumenti utilizzati per l’attività illecita.

Sanzione per mancato aggiornamento del tesserino venatorio

Oltre alle denunce, i Carabinieri Forestali hanno sanzionato una persona per il mancato aggiornamento del tesserino venatorio. La normativa prevede infatti l’obbligo per i cacciatori di registrare ogni uscita e ogni capo abbattuto, al fine di garantire la tracciabilità e il rispetto delle quote di prelievo. La violazione di questa disposizione comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, il ritiro del tesserino stesso.

Soccorso a un barbagianni ferito

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno anche prestato soccorso a un esemplare di Tyto alba, comunemente noto come barbagianni. L’animale, visibilmente denutrito e con un’ala fratturata da diversi giorni, è stato recuperato e trasportato presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza (PA). Qui il rapace è stato sottoposto a cure veterinarie e alimentato, con l’obiettivo di favorirne la riabilitazione e il successivo reinserimento in natura.

Impegno costante per la tutela della fauna

L’operazione dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites, Distaccamento di Trapani, si inserisce in un più ampio programma di vigilanza e prevenzione volto a contrastare il bracconaggio e a garantire la salvaguardia delle specie protette. Le attività di controllo vengono svolte regolarmente su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di caccia illegale.

Le specie protette coinvolte

Il Columba livia, noto come piccione selvatico, e la Streptopelia decaocto, ovvero la tortora dal collare orientale, sono entrambe specie inserite negli elenchi di tutela nazionale e internazionale. La loro caccia è vietata in quanto rappresentano un importante elemento di biodiversità e svolgono un ruolo fondamentale negli equilibri degli ecosistemi locali. L’abbattimento di questi animali costituisce un grave reato e comporta conseguenze penali per i responsabili.

Il ruolo dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali, attraverso il Nucleo Cites e i distaccamenti territoriali, svolgono un ruolo chiave nella protezione della fauna e nella repressione dei reati ambientali. Le loro attività comprendono non solo la vigilanza venatoria, ma anche il monitoraggio delle aree protette, il contrasto al traffico illecito di animali e la collaborazione con enti e associazioni per la salvaguardia degli habitat naturali.

Collaborazione con i centri di recupero

Il recupero del barbagianni ferito testimonia l’importanza della sinergia tra le forze dell’ordine e i centri specializzati nella cura della fauna selvatica. Il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza rappresenta un punto di riferimento per la provincia di Palermo, offrendo assistenza veterinaria e programmi di riabilitazione per gli animali in difficoltà. Grazie a queste strutture, molti esemplari possono essere salvati e reintrodotti nel loro ambiente naturale.

Conclusioni

L’operazione condotta nei comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del patrimonio faunistico locale. Le denunce e i sequestri effettuati rappresentano un segnale forte contro ogni forma di bracconaggio e costituiscono un deterrente per chiunque intenda violare le normative vigenti. La collaborazione tra Carabinieri Forestali, centri di recupero e cittadini resta fondamentale per proteggere la ricchezza naturale del territorio e assicurare un futuro alle specie più vulnerabili.

