Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due cacciatori sono morti nella mattinata di mercoledì 18 novembre nei boschi di Quiliano, nell’entroterra di Savona, durante una battuta al cinghiale. Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori e degli inquirenti, il più anziano dei due cugini avrebbe sparato per errore al ventiseienne scambiandolo per un animale, togliendosi poi la vita dalla disperazione.

Due cacciatori morti nei boschi di Quiliano

Una tragedia si è consumata nella mattinata di oggi – mercoledì 18 novembre 2026 – intorno alle ore 11 sulle alture di Quiliano, nell’entroterra savonese, dove due cacciatori sono morti durante una battuta al cinghiale.

L’allarme è scattato in una zona boschiva particolarmente impervia nei pressi del convento dei Frati Minori Cappuccini, rendendo complesse le operazioni di soccorso condotte dai militi della Croce Rossa di Quiliano, dal personale del 118, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri forestali. Le vittime sono due cugini residenti nella zona, Giuseppe Ghiso di settant’anni ed Emilio Ghiso di ventisei, studente universitario a Torino.

Secondo le primissime ricostruzioni formulate dagli inquirenti anche grazie al supporto degli altri partecipanti alla battuta, il settantenne avrebbe esploso un colpo di fucile ferendo mortalmente il cugino dopo averlo scambiato per un cinghiale e, resosi conto del tragico errore, si sarebbe tolto la vita.

La testimonianza di Federcaccia e gli accertamenti dei Carabinieri

Come riportato da La Stampa, sul luogo dell’accaduto i Carabinieri hanno avviato i rilievi tecnici e ascoltato i presenti per ricostruire con precisione gli spostamenti dei due uomini e chiarire la dinamica dello sparo.

Sulla vicenda è intervenuto Francesco Ciocca di Federcaccia Savona, che conosceva entrambe le vittime: “Conoscevo bene sia Giuseppe (si faceva chiamare Renato) che Emilio, facevano parte di una squadra di battuta di caccia al cinghiale finalizzata al depopolamento per la situazione legata alla peste suina. Gente esperta, la dinamica ancora non è chiara”.

“Emilio potrebbe essersi spostato repentinamente nel momento in cui il cugino ha visto un cinghiale e ha fatto fuoco, colpendolo. Quando ha capito che cosa era successo si è sparato dalla disperazione. Una tragedia assurda”, ha dichiarato il rappresentante dell’associazione venatoria.

La sicurezza venatoria e il dibattito sulla riforma della caccia

L’attività venatoria, regolata dalla legge 157 del 1992, impone ai cacciatori la copertura assicurativa obbligatoria e l’obbligo rigoroso di accertare la sicurezza del campo di tiro prima di fare fuoco, affiancando il Fondo di garanzia per le vittime della caccia gestito da Consap.

Sul fronte legislativo, intanto, prosegue il confronto politico in vista del 27 novembre, data fissata per l’approdo nell’Aula della Camera della proposta di legge 2984 di riforma della caccia già approvata dal Senato.

Contro il provvedimento si sono mobilitate sessanta associazioni ambientaliste e animaliste, tra cui Enpa e Lipu; il presidente della Lipu-BirdLife Italia Alessandro Polinori ha invitato le opposizioni a contrastare un testo che a suo giudizio compromette la tutela della fauna selvatica e viola le direttive europee.