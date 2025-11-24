Due cadaveri trovati a Udine in un edificio di via Bariglaria, forse erano lì da mesi: nessuna pista esclusa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Udine, due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati all’interno di un edificio abbandonato in via Bariglaria, alla periferia della città. Considerando lo stato dei corpi, il decesso risalirebbe a settimane fa, se non addirittura mesi. Sul caso indaga la polizia, al momento non si esclude alcuna ipotesi, dalla morte naturale a un episodio violento.

Trovati due cadaveri a Udine

Il macabro rinvenimento è stato effettuato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 novembre, a Udine, alla periferia della città.

Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati all’interno di un casolare abbandonato in via Bariglaria. Lo riporta Ansa.

L’allarme è scattato attorno alle 13, in seguito alla segnalazione di un passante. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia.

Morti da settimane, chi sono

Oltre al personale della Questura, sul luogo del ritrovamento dei due cadaveri sono arrivati anche il medico legale e il magistrato di turno, che ha disposto i primi accertamenti.

Stando a un primo esame dei corpi, si tratta di due persone decedute da settimane, se non addirittura mesi.

Udine Today riporta che i cadaveri sono di due maschi di età adulta, lo stato dei corpi rende impossibile al momento identificarli.

Saranno necessari esami approfonditi per dare un nome ai due, stabilire quando sono morti e quali sono le cause del decesso.

Le indagini

Gli agenti della Questura di Udine hanno avviato accertamenti per cercare di risalire all’identità delle due vittime e chiarire come sono morte.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sul decesso: dall’evento naturale all’incidente, fino alla possibilità del suicidio e dell’omicidio.

Il Gazzettino riferisce che l’edificio dove sono stati trovati i due corpi è un casolare da tempo in stato di abbandono, usato come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora.

Gli investigatori sono alla ricerca di eventuali testimoni che possano dare un nome alle vittime e chiarire cosa sia accaduto.