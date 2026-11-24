Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due beagle sono stati messi in sicurezza dalla Polizia Stradale dopo aver rischiato di finire sulla Statale 131. Gli agenti li hanno trovati domenica pomeriggio, in provincia di Oristano, all’altezza di Uras, mentre camminavano sul ciglio della strada, esposti al pericolo del traffico.

Il recupero dei cuccioli a Uras

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Oristano ha individuato i due giovani cani mentre transitava lungo la statale. Gli animali, privi di microchip e forse scappati o abbandonati, sono stati intercettati e recuperati dagli agenti, che hanno dovuto superare qualche difficoltà per metterli al sicuro.

L’intervento ha scongiurato conseguenze sia per i beagle sia per gli automobilisti in transito. I cagnolini sono stati affidati al responsabile di un canile della zona, dove saranno sottoposti ai controlli veterinari e riceveranno le prime cure.

Le sanzioni per l’abbandono

L’episodio riporta l’attenzione sulle conseguenze dell’abbandono di animali domestici. L’articolo 727 del codice penale prevede per questo reato l’arresto fino a un anno oppure un’ammenda compresa tra 5.000 euro e 10.000 euro.

La norma stabilisce pene più severe quando il fatto avviene su una strada o nelle sue pertinenze: la sanzione aumenta di un terzo. Se l’abbandono viene commesso tramite un veicolo, è inoltre prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno.