Due cani pastori tedeschi sono stati salvati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. Gli animali, trovati disorientati per le strade del rione Sant’Elia, sono stati messi in sicurezza dagli agenti che hanno evitato possibili incidenti stradali, come comunicato dalla Questura di Brindisi.

Due cani salvati a Brindisi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante il consueto servizio di perlustrazione delle Volanti dell’UPGSP della Questura di Brindisi. Nel corso della notte tra il 15 e il 16 febbraio una pattuglia ha notato due pastori tedeschi che vagavano per le strade del rione Sant’Elia. Gli animali apparivano spaesati e spaventati, ma in buone condizioni di salute e dotati di regolare collare in acciaio.

Gli agenti, resisi conto del pericolo che i cani correvano a causa del traffico notturno, hanno immediatamente posizionato la vettura di servizio sulla carreggiata, attivando i lampeggianti per proteggere i due animali. Questa scelta ha permesso di evitare che i cani venissero investiti dalle auto in transito a velocità sostenuta, riducendo così il rischio di incidenti.

L’attesa del veterinario e l’azione degli agenti

Pur avendo richiesto l’intervento del personale della ASL di Brindisi, i poliziotti hanno deciso di agire prima dell’arrivo del veterinario.

Temendo che i cani potessero allontanarsi ulteriormente e mettersi in pericolo gli operatori hanno utilizzato degli snack che avevano con sé per avvicinare gli animali. Nonostante la taglia non indifferente dei pastori tedeschi e il loro iniziale nervosismo, i poliziotti sono riusciti a tranquillizzarli con carezze e attenzioni.

Con l’arrivo del veterinario i due cani sono stati condotti temporaneamente presso il canile comunale di Brindisi. Poche ore dopo i proprietari si sono recati presso la struttura per recuperare i loro animali e riportarli a casa, concludendo così positivamente la vicenda.

La storia, come sottolineato dalla Questura, avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso senza la prontezza e la sensibilità dimostrate dagli agenti della Polizia di Stato. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare possibili conseguenze gravi sia per gli animali che per gli automobilisti in transito.

