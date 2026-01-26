Due carabinieri minacciati a Ramallah da colono israeliano, fucile puntato contro i militari italiani
Un colono israeliano avrebbe minacciato due carabinieri italiani a Ramallah, in Cisgiordania. La replica dell'ambasciata italiana a Tel Aviv
Due carabinieri italiani, in servizio al consolato generale di Gerusalemme, sarebbero stati minacciati a Ramallah, in Cisgiordania, con un fucile da un uomo, si ipotizza un colono israeliano. Dopo l’episodio, l’ambasciata d’Italia a Tel Aviv avrebbe inviato una nota verbale di protesta formale al governo israeliano.
Cosa è successo Ramallah
Secondo quanto riportato dall’ANSA, i due carabinieri italiani erano in visita di sopralluogo, il 25 gennaio, in un villaggio vicino a Ramallah.
Il motivo era la preparazione di una missione degli ambasciatori della Ue in un territorio della Autorità Nazionale Palestinese.
Un uomo armato di fucile avrebbe minacciato i due militari.
Entrambi erano provvisti di passaporti, tesserini diplomatici e auto con targa diplomatica.
Nonostante i documenti presentati, i carabinieri avrebbero risposto alle domande del civile.
Rispettando le regole di ingaggio ricevute, i militari italiani hanno evitato di rispondere con violenza nonostante le minacce.
La telefonata e la verifica con il Cogat
Successivamente, l’uomo che ha minacciato i due carabinieri avrebbero passato loro una persona al telefono, non identificatasi.
I militari sarebbero stati invitati a lasciare quella zona, perché stavano perlustrando, secondo il misterioso uomo al telefono, un’area militare.
La verifica, con il comando militare israeliano per i Territori palestinesi occupati, ha smentito che la zona in questione fosse un’area militare.
I militari italiani sono rientrati incolumi in Consolato.
Carabinieri minacciati, la decisione di Antonio Tajani
Come riporta l’ANSA, su disposizione di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, l’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv avrebbe “presentato proteste” presso varie amministrazioni israeliane
La Farnesina rende noto che questa iniziativa preannuncia interventi diretti dell’autorità politica.
L’ambasciatore a Tel Aviv avrebbe ricevuto istruzioni di presentare “Nota Verbale di protesta” al governo di Gerusalemme al massimo livello.
I destinatari sarebbero il Ministero degli Affari Esteri, il Cogat, lo Stato maggiore delle Idf, la polizia e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano competente per i Territori palestinesi.