Due carabinieri minacciati a Ramallah da colono israeliano, fucile puntato contro i militari italiani

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Due carabinieri italiani, in servizio al consolato generale di Gerusalemme, sarebbero stati minacciati a Ramallah, in Cisgiordania, con un fucile da un uomo, si ipotizza un colono israeliano. Dopo l’episodio, l’ambasciata d’Italia a Tel Aviv avrebbe inviato una nota verbale di protesta formale al governo israeliano.

Cosa è successo Ramallah

Secondo quanto riportato dall’ANSA, i due carabinieri italiani erano in visita di sopralluogo, il 25 gennaio, in un villaggio vicino a Ramallah.

Il motivo era la preparazione di una missione degli ambasciatori della Ue in un territorio della Autorità Nazionale Palestinese.

ANSA

Un uomo armato di fucile avrebbe minacciato i due militari.

Entrambi erano provvisti di passaporti, tesserini diplomatici e auto con targa diplomatica.

Nonostante i documenti presentati, i carabinieri avrebbero risposto alle domande del civile.

Rispettando le regole di ingaggio ricevute, i militari italiani hanno evitato di rispondere con violenza nonostante le minacce.

La telefonata e la verifica con il Cogat

Successivamente, l’uomo che ha minacciato i due carabinieri avrebbero passato loro una persona al telefono, non identificatasi.

I militari sarebbero stati invitati a lasciare quella zona, perché stavano perlustrando, secondo il misterioso uomo al telefono, un’area militare.

La verifica, con il comando militare israeliano per i Territori palestinesi occupati, ha smentito che la zona in questione fosse un’area militare.

I militari italiani sono rientrati incolumi in Consolato.

Carabinieri minacciati, la decisione di Antonio Tajani

Come riporta l’ANSA, su disposizione di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, l’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv avrebbe “presentato proteste” presso varie amministrazioni israeliane

La Farnesina rende noto che questa iniziativa preannuncia interventi diretti dell’autorità politica.

L’ambasciatore a Tel Aviv avrebbe ricevuto istruzioni di presentare “Nota Verbale di protesta” al governo di Gerusalemme al massimo livello.

I destinatari sarebbero il Ministero degli Affari Esteri, il Cogat, lo Stato maggiore delle Idf, la polizia e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano competente per i Territori palestinesi.