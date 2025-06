Due casi di dermatite bovina in Italia, cos’è e cosa provoca la malattia contagiosa trasmessa dagli insetti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono stati scoperti due casi di dermatite bovina in Italia: il primo in Sardegna, il secondo in Lombardia. Nell’allevamento nel Mantovano era presente un animale proveniente proprio dall’isola. La Lumpy skin disease è una malattia virale dei bovini che non colpisce l’uomo e che è trasmessa dagli insetti.

Dermatite bovina in Italia: i primi due casi

Due focolai in Italia di dermatite nodulare contagiosa, detta anche dermatite bovina. Si trovano in Sardegna e in Lombardia e, per far fronte a essi, sono subito state messe in atto tutte le contromisure del caso.

A confermare il contagio era stato il Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise mentre è già scattata un’indagine epidemiologica per scoprire come la malattia sia arrivata in Italia.

IPA

Allevamento di bovini in Italia

Com’è arrivata in Italia, le misure per combatterla

Repentino l’intervento delle autorità sanitarie locali che hanno sequestrato gli allevamenti colpiti, rintracciato tutti i movimenti degli animali e istituito una zona di restrizione con una zona di protezione di 20 km e una di sorveglianza di 50 km attorno al focolaio.

L’Unità di Crisi del Ministero ha quindi disposto lo stop a tutte le movimentazioni di bovini, ovicaprini, latte crudo, ovociti, embrioni e pelli in uscita dalle due zone calde.

Essa era stata convocata dalla Direzione generale della salute animale dopo la scoperta dei già citati casi in Sardegna e Lombardia. Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) era stata individuato il 21 giugno a Nuoro in Sardegna, il primo caso confermato in Italia, poi replicato nel Mantovano dove era giunto un esemplare di bovino proprio dall’allevamento sardo.

Cos’è la Lumpy skin disease: è pericolosa per l’uomo?

Ma cos’è la dermatite bovina? Si tratta, anzitutto, di una malattia virale dei bovini che non colpisce l’uomo e che non si trasmette a esso né tramite carne né tramite latte. È trasmessa invece, spiega l’Efsa (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) da insetti ematofagi, come alcune specie di mosche e zanzare, o dalle zecche.

Questa malattia infettiva e contagiosa dei ruminanti causa febbre, noduli sulla pelle e può anche portare alla morte, soprattutto in animali che non siano stati esposti al virus in precedenza. Per combatterla servono vaccinazioni e l’abbattimento dei capi infetti.

È presente in molti Paesi africani e nel 2012 si è diffusa dal Medio Oriente all’Europa sud-orientale, arrivando in Grecia e Bulgaria e nei Balcani, prima di essere stata arginata dai vaccini. La dermatite nodulare contagiosa può portare consistenti perdite economiche, andando a provocare un calo della produzione di latte per non parlare dei casi in cui comporta la morte degli animali.