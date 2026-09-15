Due catenine strappate ai passanti e una tentata rapina a Salerno, fermato un giovane vicino alla stazione

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Fermato un cittadino tunisino irregolare, accusato di due furti con strappo e una tentata rapina avvenuti nel mese di agosto: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno. L’uomo è stato individuato grazie alle descrizioni delle vittime e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di raccogliere elementi di prova a suo carico.

Le indagini e il fermo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 12 settembre, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato adottato dopo un’intensa attività di ricerca, culminata con la localizzazione dell’uomo nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

I reati contestati

L’uomo è ritenuto responsabile di due furti con strappo e una tentata rapina, commessi a Salerno nel mese di agosto. In particolare, l’11 agosto e il 23 agosto, rispettivamente nei pressi della stazione ferroviaria e in Lungomare Trieste, il fermato si sarebbe impossessato con violenza delle catenine d’oro indossate da due passanti. In entrambi i casi, le vittime sono state aggredite improvvisamente e derubate dei loro oggetti di valore.

La tentata rapina e le conseguenze per la vittima

Un ulteriore episodio, risalente al 14 agosto, ha visto coinvolta una cittadina romena. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna è stata avvicinata in una zona centrale della città dal giovane magrebino, che ha tentato di strapparle la catenina dal collo. Nel tentativo di resistere all’aggressione, la vittima è caduta a terra, riportando un ematoma nella zona occipitale.

L’identificazione e le prove raccolte

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state rese possibili grazie alle descrizioni dettagliate fornite dalle vittime e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle aree interessate. L’analisi dei filmati da parte della Squadra Mobile ha consentito di acquisire chiari elementi di prova a carico del sospettato, che hanno portato al suo fermo.

Le prossime fasi giudiziarie

La misura restrittiva applicata nei confronti del cittadino tunisino sarà sottoposta alla convalida del GIP. Le accuse di furto con strappo e tentata rapina saranno valutate nelle successive fasi del procedimento giudiziario. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per contrastare episodi di criminalità nelle zone centrali e nei pressi delle stazioni ferroviarie di Salerno.

IPA