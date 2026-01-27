Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due coniugi residenti nell’agro aversano sono stati denunciati per gestione non autorizzata di rifiuti nel territorio di Marcianise. Il controllo, avvenuto nel pomeriggio del 26 gennaio 2026, ha portato al sequestro di un autocarro e di 500 chilogrammi di rifiuti speciali, trasportati senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Controlli intensificati nella Terra dei Fuochi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali nella zona della “Terra dei Fuochi” prosegue senza sosta. Nel corso di un servizio specifico per la tutela dell’ambiente, i militari della Stazione di Marcianise hanno fermato un autocarro sospetto nel pomeriggio del 26 gennaio 2026.

Il controllo e la scoperta delle irregolarità

Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato a bordo del mezzo due coniugi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di appurare che il veicolo non era iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, requisito fondamentale per il trasporto di rifiuti.

Trasporto illecito di rifiuti speciali

Oltre alla mancanza dell’iscrizione all’albo, è emerso che il trasporto dei rifiuti avveniva in assenza del formulario di identificazione previsto dalla normativa. All’interno dell’autocarro sono stati rinvenuti circa 500 chilogrammi di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti in prevalenza da materiale ferroso e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutto il materiale era movimentato in violazione delle disposizioni vigenti.

Sequestro del mezzo e del carico

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale sia dell’autocarro che dell’intero carico di rifiuti. Il veicolo e i materiali sono stati affidati in custodia a una depositaria autorizzata, come previsto dalla legge.

Denuncia e comunicazione all’Autorità Giudiziaria

I due coniugi sono stati deferiti in stato di libertà per gestione non autorizzata di rifiuti. Dell’intervento è stata data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria, che ora valuterà eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dei responsabili.

