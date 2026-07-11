Due contraccettivi a rischio meningioma in caso di uso prolungato, l'EMA aggiorna le avvertenze: quali sono

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L’EMA aggiorna le avvertenze sui contraccettivi con desogestrel ed etonogestrel dopo uno studio francese che segnala un lieve aumento del rischio di meningioma con uso oltre un anno. Il rischio assoluto resta basso (1 caso ogni 67.300 donne), ma il farmaco diventa controindicato in chi ha avuto meningiomi in passato.

Contraccettivi, aumenta il rischio meningioma

Il Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (PRAC) dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA), riunitosi dal 6 al 9 luglio 2026, ha adottato nuove misure di sicurezza per i contraccettivi ormonali a base di desogestrel ed etonogestrel, molecole tra le più diffuse per il controllo delle nascite in Europa.

Il PRAC ha disposto l’invio di una comunicazione diretta agli operatori sanitari (DHPC) per informarli di un lieve aumento del rischio di meningioma associato all’uso prolungato (oltre i dodici mesi) di questi farmaci.

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Ema, quali sono i farmaci

Desogestrel ed etonogestrel sono progestinici impiegati per la contraccezione. Il primo è disponibile in compresse orali, il secondo come impianto sottocutaneo o, in combinazione con etinilestradiolo, come anello vaginale.

Da oggi l’uso di questi medicinali è controindicato nelle donne che hanno o hanno avuto in passato un meningioma, e le informazioni sul prodotto verranno aggiornate inserendo il meningioma tra gli effetti indesiderati a frequenza “non nota”, insieme a nuove avvertenze.

Le pazienti in trattamento dovranno inoltre essere valutate rispetto a un eventuale uso pregresso di altri progestinici già collegati al meningioma, come ciproterone, nomegestrolo, medrossiprogesterone e clormadinone, sostanze per cui l’EMA aveva già introdotto restrizioni simili nel 2022.

Cosa fare se si assume uno di questi contraccettivi

Chi utilizza già desogestrel o etonogestrel non deve sospendere la terapia in autonomia, questo perché quello che è arrivato è un aggiornamento delle informazioni di sicurezza, non un ritiro del farmaco.

È comunque consigliabile parlarne con il proprio ginecologo, soprattutto se in passato si sono usati altri progestinici a rischio o se compaiono sintomi neurologici persistenti.

Cos’è il meningioma

Il meningioma è un tumore che origina dalle meningi, le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. Nella maggioranza dei casi è benigno e cresce lentamente, ma in base a localizzazione e dimensioni può causare disturbi neurologici anche seri.

Le nuove raccomandazioni nascono dalla revisione di un ampio studio epidemiologico francese, pubblicato sul British Medical Journal, che ha rilevato un aumento del rischio di meningioma intracranico nelle donne che assumono desogestrel da almeno un anno, con un rischio crescente all’aumentare della durata d’uso.

Il rischio assoluto resta comunque molto contenuto: si stima un caso aggiuntivo ogni 67.300 donne trattate. Le pazienti dovranno essere monitorate per segnali sospetti come alterazioni della vista, perdita dell’udito o acufeni, perdita dell’olfatto, mal di testa persistente o in peggioramento, vuoti di memoria, convulsioni o debolezza agli arti.