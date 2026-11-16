Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due cittadine albanesi sono state espulse dall’Italia e accompagnate alla frontiera di Bergamo. La misura è stata eseguita dopo che le donne, denunciate per ricettazione e risultate irregolari, sono state trasferite in Questura.

Il controllo a Monticelli d’Ongina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sabato l’Ufficio Immigrazione ha curato gli accertamenti necessari per l’espulsione. Le due donne, di 45 anni e 39 anni, sono state denunciate dalla Polizia Locale di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, dopo un controllo sul territorio. Una volta accompagnate in Questura, è stata verificata la loro posizione irregolare.

Il rimpatrio in Albania da Bergamo – Orio al Serio

Entrambe avevano con sé un passaporto valido. Il documento è stato trattenuto in vista del rimpatrio, programmato per la giornata odierna. La 45enne era già stata condannata per rapina impropria; l’altra donna risultava invece già destinataria di un provvedimento di espulsione.

Nel pomeriggio, personale specializzato della Questura ha accompagnato le due cittadine albanesi all’aeroporto di Orio al Serio. Il volo, partito alle 18:00, le ha condotte a Tirana.