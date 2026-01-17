Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per furto aggravato in concorso all’interno di un centro commerciale di Modena. Le cittadine bulgare, già note alle forze dell’ordine, sono state sorprese mentre sottraevano un portafoglio a un anziano. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per loro il divieto di dimora in città e provincia.

Il fatto: due donne fermate dopo il furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 15 gennaio scorso, intorno alle 17.00, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale di Modena. Il personale della vigilanza privata aveva infatti sorpreso due donne, rispettivamente di 44 anni e 32 anni, mentre sfilavano il portafoglio dalla tasca di un anziano signore all’interno di uno dei negozi.

L’intervento della vigilanza e della Polizia

Le due cittadine bulgare, già conosciute alle forze dell’ordine per precedenti, sono state colte in flagranza di furto. Una volta scoperte, hanno tentato di disfarsi rapidamente del portafoglio, ma la Guardia Particolare Giurata è riuscita a recuperare immediatamente la refurtiva, impedendo così che il bottino venisse perso o nascosto.

L’arresto e la convalida del giudice

La Squadra Volante ha proceduto all’arresto delle due donne per furto aggravato in concorso. Il giorno successivo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

