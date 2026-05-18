Due donne morte a Pollena Trocchia nel palazzo in costruzione, forse precipitate: indagini dei carabinieri

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È ancora tutto da chiarire quanto accaduto a Pollena Trocchia, comune nel Napoletano, dove nella notte sono stati ritrovate due donne morte sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione, all’interno di un cantiere edile. Forze dell’Ordine sul posto, indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.

Trovate due donne morte a Pollena Trocchia

Mistero a Pollena Trocchia, comune della città metropolitana di Napoli, dove nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio sono stati ritrovati i corpi di due donne all’interno di un cantiere edile sito in viale Italia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, a trovare i corpi già privi di vita sarebbero stati i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola, intervenuti a seguito di una segnalazione.

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I due corpi sarebbero stati ritrovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Stando alle prime ipotesi le donne potrebbero essere precipitate da piani ascensore differenti, ma bisognerà in primo luogo capire cosa ci facessero in un luogo nel quale l’accesso è consentito solo al personale qualificato.

Indagini in corso

Al momento del ritrovamento entrambe le vittime erano prive di documenti. I Carabinieri di Torre del Greco e i militari di Cercola stanno lavorando per stabilire l’identità dei corpi, analizzando elementi come tatuaggi o segni particolari.

In viale Italia a Pollena Trocchia si trova un complesso edilizio incompleto da diversi anni. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche di Torre Annunziata per eseguire i rilievi tecnici sul pavimento del seminterrato.

La Procura di Nola coordina le indagini. Al vaglio diverse ipotesi, in una fase nella quale nulla può essere escluso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli inquirenti valutano anche la pista del duplice omicidio, ipotizzando che le vittime potessero essere due prostitute straniere.

I dati sulle morti violente in Italia

I dati nell’ultimo report del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, pubblicato a gennaio 2026, indicano che nel 2025 gli omicidi volontari in Italia sono stati 286, con un decremento del 15% rispetto ai 335 del 2024.

I delitti contro le donne sono passati da 118 a 97, segnando una flessione del 18%. Nel documento viene riportato che i reati in ambito familiare sono scesi a 128 casi, di cui 85 con vittime femminili.

Gli omicidi commessi da partner o ex partner sono stati 71, registrando 62 vittime di sesso femminile.