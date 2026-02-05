Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti e sequestro di persona: questo il bilancio di un grave episodio avvenuto a Ostia, dove un cinquantenne ucraino è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna e trattenuto contro la loro volontà lei e una sua amica in un alloggio di fortuna. L’intervento degli agenti ha permesso di liberare le due donne e di mettere in sicurezza l’uomo, armato di coltello.

Paura per due donne a Ostia

La vicenda si è svolta tra le mura di una baracca situata all’interno del parco della Madonnina, a Ostia. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione alla Sala Operativa della Questura: alcune urla soffocate e richieste di aiuto provenivano dalla zona verde.

Secondo la ricostruzione degli investigatori tutto sarebbe iniziato con una lite tra l’uomo e la sua compagna. La discussione avrebbe rapidamente assunto toni violenti, degenerando in una vera e propria aggressione. Nel tentativo di aiutare l’amica in difficoltà una seconda donna è intervenuta, ma anche lei è stata coinvolta nella furia dell’uomo che ha deciso di privare entrambe della libertà personale, bloccandole all’interno dell’alloggio di fortuna.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno individuato la baracca da cui provenivano i lamenti. L’ingresso era stato sbarrato con una catena e un lucchetto.

Una volta forzata la porta i poliziotti si sono trovati davanti le due donne: una era riversa a terra, dolorante e con numerose escoriazioni ed ecchimosi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.

L’arresto del responsabile

Le ricerche del responsabile sono scattate immediatamente. Nel giro di pochi minuti, sempre all’interno del parco, gli agenti hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalle vittime.

Nonostante il tentativo di divincolarsi il cinquantenne è stato bloccato e disarmato del coltello che aveva brandito poco prima contro le due donne. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona.

Le conseguenze e le indagini

Al termine delle procedure di rito l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Il contesto dell’accaduto

L’episodio ha scosso la comunità di Ostia, riportando l’attenzione sul tema della violenza domestica e sulle difficoltà che spesso incontrano le vittime nel chiedere aiuto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze ancora più gravi, ma la vicenda sottolinea l’importanza di non sottovalutare mai i segnali di disagio e di intervenire prontamente in situazioni di pericolo.

IPA