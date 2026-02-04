Due ergastoli per l'omicidio di Cristina Mazzotti, dopo 50 anni condannati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I colpevoli e mandanti del sequestro e della morte di Cristina Mazzotti hanno un nome e un cognome. Si tratta di Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. I due, che oggi hanno rispettivamente 76 e 71 anni, sono stati condannati all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Como, mentre un terzo uomo, Antonio Talia oggi 70enne, è stato assolto per non aver commesso il fatto. L’omicidio risale al 1975: Cristina, 18 anni, fu rapita e tenuta segregata per 28 giorni con richiesta di riscatto, ma morì di stenti nonostante il pagamento e il suo corpo fu gettato in una discarica.

Due ergastoli dopo 50 anni

Mercoledì 4 febbraio, 50 anni dopo i fatti, è arrivata la sentenza. La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò (76 anni) e Demetrio Latella (71). Per i giudici sono colpevoli di omicidio volontario.

Per il reato di sequestro di persona in concorso a scopo di estorsione non è stato possibile procedere per intervenuta prescrizione.

I giudici hanno assolto Antonio Talia per non aver commesso il fatto. Coinvolto nella vicenda – scrive Il Post – era anche il nome di Giuseppe Morabito, esponente della ‘ndrangheta deceduto nel 2024.

Calabrò e Latella dovranno inoltre risarcire con 1,2 milioni di euro la famiglia di Cristina Mazzotti, rappresentata dal fratello e la sorella.

Il sequestro di Cristina Mazzotti

I fatti risalgono al 30 giugno 1975. Cristina Mazzotti, 18 anni, stava viaggiando sulla Mini Minor guidata dal suo fidanzato Carlo Galli verso Eupilio, in provincia di Como, dopo una festa. In auto c’era anche l’amica Emanuela Luisari.

Improvvisamente l’auto fu raggiunta e ostacolata da due vetture, una Giulia dell’Alfa Romeo e una 125 della Fiat. Dalle due auto scesero due uomini armati che sequestrarono Cristina e bendarono gli altri due. I sequestratori squarciarono le gomme della Mini Minor e si diedero alla fuga fino a Castelletto Sopra Ticino, nel Novarese. Il fidanzato e l’amica della ragazza riuscirono a liberarsi dopo due ore e diedero l’allarme.

Quello di Cristina Mazzotti era un sequestro di persona a scopo di estorsione organizzato da uomini legati alla criminalità organizzata calabrese, la ‘ndrangheta. Per la liberazione della ragazza i sequestratori chiesero un miliardo e 50 milioni di lire di cui il padre della 18enne, l’imprenditore Elios Mazzotti, non disponeva ma che riuscì a recuperare.

L’omicidio dopo un mese di prigionia

Nel frattempo la ragazza veniva tenuta in una buca scavata all’interno di un garage e non poteva restare in piedi. Per respirare aveva a disposizione un tubo di plastica di 5 centimetri di diametro.

I sequestratori le somministravano ripetutamente eccitanti e tranquillanti: i primi per tenerla sveglia per scrivere le lettere alla famiglia, i secondi per evitare che si agitasse e urlasse. Cristina veniva nutrita con due panini al giorno. Sempre più debilitata, verso la fine di luglio fu trasportata presso l’abitazione di uno dei sequestratori. Nel frattempo il padre aveva comunicato di avere raccolto la cifra richiesta, e i rapitori riferirono che entro due giorni avrebbero liberato la ragazza. Cristina, però, morì nella notte tra il 31 e il 1° agosto.

Il suo corpo fu denudato, caricato su un’auto e gettato in una discarica a Galliate, sempre nel Novarese, dove fu ritrovato il 1° settembre dello stesso anno ricoperto da rifiuti e detriti. Il padre Elios morì di infarto alcuni mesi dopo.

Le prime condanne nel 1977 e l’epilogo

Il cerchio intorno ai malviventi si strinse quando il direttore di una banca in Svizzera segnalò operazioni sospette che portarono a Libero Ballinari. Con lui si aprì un ventaglio di nomi che includevano membri della criminalità lombarda e calabrese. Dalla punta dello stivale Antonino Giacobbe gestiva le richieste di riscatto, dalla Lombardia Giuliano Angelini assoldò circa sette persone per l’aspetto logistico del sequestro.

Il processo si chiuse nel 1977 con 13 condanne, ma all’appello mancavano i veri mandanti dell’operazione. Nel 2007 arrivò la svolta: un’impronta digitale rimasta sulla portiera della Mini Minor in uso a Carlo Galli fu attribuita a Demetrio Latella. Torchiato, Latella confessò di aver preso parte all’esecuzione materiale del rapimento e fece i nomi di Giuseppe Calabrò e Antonio Talia.