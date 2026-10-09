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Un’altra truffa, l’ennesima, si è consumata ai danni di una donna anziana. La vittima, 85 anni e residente a Lauro (Avellino), è stata ingannata da due uomini con il raggiro del finto carabiniere ed è stata convinta a consegnare monili in oro. In manette sono finiti un uomo di 61 anni e un giovane di 19, già noti alle forze dell’ordine.

Cos’è successo a Lauro

L’operazione è stata il risultato di una specifica attività investigativa finalizzata a identificare gli autori di truffe ai danni di persone anziane.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro (Avellino) hanno seguito una pista che li ha condotti ai due sospetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

La dinamica della truffa

I due uomini, dopo aver raggiunto il Comune di Lauro a bordo di un’auto a noleggio proveniente da Napoli, si sono presentati presso l’abitazione della vittima.

Utilizzando il classico stratagemma del finto carabiniere, sono riusciti a convincere la donna a consegnare loro alcuni monili in oro. L’inganno è stato perpetrato con destrezza, dato che i due uomini hanno approfittato della vulnerabilità della signora.

I provvedimenti contro i due finti carabinieri

Le indagini tempestive hanno permesso agli agenti di sequestrare la somma di 1.000 euro al 19enne, insieme ad alcune pietre preziose, mentre addosso al 61enne sono stati trovati 710 euro, ritenuti probabile provento della vendita dell’oro sottratto. Il 61enne è stato arrestato, mentre il 19enne è stato denunciato a piede libero.

L’arresto del 61enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari a Scampia (Napoli). La posizione del 19enne resta invece al vaglio degli inquirenti.

IPA