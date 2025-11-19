Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Brescia, dove due uomini sono stati fermati per una tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati in flagranza e sottoposti a misure restrittive, mentre il Questore ha disposto il divieto di ritorno in città per 2 anni.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Brescia, dove gli agenti della Squadra “Volanti” e della Squadra Mobile della Questura hanno tratto in arresto 2 pregiudicati provenienti da Napoli e Gioia del Colle. I due uomini, rispettivamente di 33 anni e 56 anni, erano già conosciuti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e risultavano specializzati in reati contro il patrimonio.

La tentata truffa: come si sono svolti i fatti

L’intervento della Polizia è stato richiesto tramite il Numero Unico di Emergenza 112, a seguito di una segnalazione urgente da parte di un anziano residente in Via delle Longure. L’uomo aveva ricevuto una telefonata da 2 uomini che, spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, gli avevano chiesto se possedesse oggetti d’oro e se avesse notato ammanchi, sostenendo che fossero stati sequestrati gioielli provento di furti durante recenti indagini. Nel corso della conversazione, la vittima era stata informata che un “collaboratore” delle forze dell’ordine sarebbe arrivato a breve presso la sua abitazione.

L’intervento tempestivo e l’arresto dei malviventi

Assalito da dubbi e timori, l’anziano ha deciso di contattare la Centrale Operativa della Questura, esprimendo i propri sospetti sulla veridicità della telefonata. Le pattuglie della Polizia di Stato sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a individuare e bloccare i due sospetti. Uno dei malviventi è stato fermato sul pianerottolo dell’edificio, in attesa di essere fatto entrare dalla vittima, mentre il complice è stato bloccato dagli agenti mentre si trovava in auto sotto il condominio, pronto alla fuga.

Le indagini e le misure adottate

Condotti in Questura, i due “trasfertisti” del crimine sono stati dichiarati in stato di arresto per tentata truffa aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire che i due si erano incontrati presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria per pianificare il modus operandi e poi si erano recati insieme sul luogo del reato con la stessa automobile.

Il foglio di via obbligatorio e le conseguenze legali

Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di entrambi la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 2 anni. In caso di violazione del provvedimento, i due rischiano fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro. Dopo il rito per direttissima del 14 novembre, i malviventi sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nei rispettivi luoghi di residenza.

Le nuove tecniche di truffa e le raccomandazioni della Polizia

Le indagini più recenti hanno evidenziato come le organizzazioni criminali abbiano affinato le proprie strategie, utilizzando tecniche avanzate di ingegneria informatica per simulare fraudolentemente chiamate che sembrano provenire dai numeri di emergenza delle forze dell’ordine o da istituti bancari e postali. Una delle tattiche più insidiose consiste nel tenere occupate le linee telefoniche delle abitazioni, impedendo così alle vittime di contattare familiari o forze dell’ordine per verificare la veridicità delle richieste.

Consigli utili per difendersi dalle truffe

La Polizia di Stato invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione a questa tipologia di reati, ricordando che le forze dell’ordine non richiedono mai somme di denaro o informazioni private come numeri di conto, carte di credito o codici di sicurezza. Si raccomanda di non aprire mai la porta a sconosciuti che si presentano per ritirare oggetti o denaro e di interrompere qualsiasi chiamata sospetta, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o utilizzando l’App della Polizia di Stato “YOUPOL”, dove operatori qualificati possono fornire supporto immediato.

