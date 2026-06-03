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Due fratelli sono stati arrestati a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dopo essere stati sorpresi mentre gestivano un sistema di consegna “porta a porta” di droga. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata disposta per contrastare la diffusione di stupefacenti e i profitti della criminalità organizzata.

Scoperto un sistema di consegna a domicilio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Catania ha intensificato i controlli antidroga su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di arginare la circolazione di sostanze stupefacenti e i relativi affari illeciti. Queste attività sono state pianificate per contrastare in modo deciso la criminalità organizzata che trae profitto dallo spaccio di droga.

Nell’ambito dell’ultima operazione di prevenzione e repressione, la squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, in collaborazione con la squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha individuato un ingegnoso sistema di consegna “porta a porta”. Due giovani fratelli acesi sono stati colti in flagranza mentre soddisfacevano le richieste dei loro clienti, consegnando direttamente la droga a domicilio.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Durante la perquisizione presso l’abitazione dei due fratelli, uno dei pusher ha tentato di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, cercando di fuggire a piedi. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. L’uomo ha ammesso di aver ingerito alcuni involucri contenenti cocaina, nel tentativo di disfarsi della sostanza prima di essere fermato.

Nel frattempo, il fratello è arrivato nei pressi dell’abitazione a bordo di uno scooter. Accortosi della presenza della Polizia, ha provato a divincolarsi e a entrare nell’appartamento passando dal balcone. Anche lui è stato prontamente intercettato e bloccato dagli agenti del Commissariato.

Il sequestro della droga e del materiale

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto dosi di cocaina per 6,5 grammi, 5 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Tutta la sostanza è stata posta sotto sequestro.

I due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. La presunzione d’innocenza rimane valida fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice per le indagini preliminari ha successivamente confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo anche l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza.

IPA