Due uomini di origine georgiana sono stati arrestati in provincia di Avellino, a Bonito per furto di decine di confezioni di tonno, grazie all’intervento dei Carabinieri. I due sono stati fermati mentre viaggiavano su un’auto a noleggio e sono stati trovati in possesso di sacchetti schermati per eludere i sistemi antitaccheggio. L’arresto è avvenuto dopo che i militari hanno accertato la provenienza illecita della merce e la posizione irregolare dei fermati sul territorio nazionale.
Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta a Bonito, dove i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi della Stazione di Dentecane, hanno individuato una vettura sospetta. A bordo dell’auto viaggiavano due uomini di origini georgiane.
Il controllo e la scoperta della refurtiva
Durante la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno scoperto che i due uomini avevano la disponibilità di decine di confezioni di tonno. Inoltre, sotto la tappezzeria del veicolo a noleggio, sono stati rinvenuti due sacchetti dotati di schermatura antitaccheggio, evidentemente utilizzati per occultare la merce rubata e superare i controlli di sicurezza dei supermercati.
Accertamenti nei supermercati della zona
I militari dell’Arma si sono subito attivati contattando i supermercati della zona per verificare eventuali ammanchi. È stato così accertato che presso una delle attività commerciali risultava effettivamente un consistente ammanco di lattine di tonno, confermando i sospetti sul furto appena scoperto.
La posizione irregolare dei fermati
Le successive operazioni di fotosegnalamento hanno permesso di stabilire che entrambi i fermati risultavano irregolari sul territorio nazionale. In particolare, uno dei due era inottemperante all’ordine di espulsione, mentre l’altro aveva violato il divieto di reingresso in Italia senza autorizzazione.
L’arresto e le conseguenze
Alla luce delle evidenze raccolte, i due stranieri sono stati tratti in arresto e associati alla Casa Circondariale di Ariano Irpino. La refurtiva, ovvero le confezioni di tonno, è stata restituita all’avente diritto, mentre i sacchetti schermati sono stati sottoposti a sequestro dalle forze dell’ordine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.