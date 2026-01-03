Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati e condotti in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita nelle prime ore del mattino dalla Polizia di Stato, su ordine della Procura della Repubblica. I due, entrambi residenti ad Avezzano, erano già stati condannati per il reato commesso nel dicembre 2024.

Due giovani arrestati a L’Aquila

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due giovani italiani è avvenuto a seguito di un’azione congiunta della squadra volante e della squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano.

Gli agenti hanno fatto irruzione nelle abitazioni dei due soggetti, rispettivamente di 28 anni e 26 anni, per dare esecuzione alle ordinanze di carcerazione emesse dalla Procura della Repubblica di L’Aquila.

Le condanne e le pene accessorie

I due giovani erano stati giudicati colpevoli, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Per questo motivo sono stati condannati a pene detentive significative: il primo dovrà scontare un residuo di 4 anni e 28 giorni di reclusione, mentre il secondo sconterà 3 anni e 2 mesi.

Oltre alla reclusione, sono state comminate anche sanzioni pecuniarie: rispettivamente 21.300 euro e 20.000 euro di multa. Il primo dei due è stato inoltre interdetto in modo perpetuo dai pubblici uffici, mentre il secondo per 5 anni.

L’esecuzione dell’arresto e il trasferimento in carcere

Dopo aver completato le procedure di rito, gli agenti hanno trasferito i due giovani presso la Casa Circondariale di Avezzano, dove sconteranno la pena residua secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si è svolta senza incidenti e ha visto il coinvolgimento di più equipaggi delle forze dell’ordine. Secondo le informazioni i due arrestati non avrebbero opposto resistenza.

I fatti che hanno portato all’arresto

L’arresto è stato effettuato nelle prime ore del 3 gennaio 2026, a seguito di un’attività investigativa che aveva già portato alla condanna dei due giovani per un reato commesso nel dicembre 2024.

L’interdizione dai pubblici uffici

Oltre alla pena detentiva e alle multe, le ordinanze della Procura hanno previsto anche l’interdizione dai pubblici uffici per entrambi gli arrestati, misura che sottolinea la gravità del reato commesso.

