Due giovani arrestati a L'Aquila per detenzione ai fini di spaccio: erano già stati condannati in precedenza

Due giovani di Avezzano sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Condannati a pene detentive e multe.

Due giovani sono stati arrestati e condotti in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita nelle prime ore del mattino dalla Polizia di Stato, su ordine della Procura della Repubblica. I due, entrambi residenti ad Avezzano, erano già stati condannati per il reato commesso nel dicembre 2024.

Due giovani arrestati a L’Aquila

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due giovani italiani è avvenuto a seguito di un’azione congiunta della squadra volante e della squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano.

Gli agenti hanno fatto irruzione nelle abitazioni dei due soggetti, rispettivamente di 28 anni e 26 anni, per dare esecuzione alle ordinanze di carcerazione emesse dalla Procura della Repubblica di L’Aquila.

Le condanne e le pene accessorie

I due giovani erano stati giudicati colpevoli, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Per questo motivo sono stati condannati a pene detentive significative: il primo dovrà scontare un residuo di 4 anni e 28 giorni di reclusione, mentre il secondo sconterà 3 anni e 2 mesi.

Oltre alla reclusione, sono state comminate anche sanzioni pecuniarie: rispettivamente 21.300 euro e 20.000 euro di multa. Il primo dei due è stato inoltre interdetto in modo perpetuo dai pubblici uffici, mentre il secondo per 5 anni.

L’esecuzione dell’arresto e il trasferimento in carcere

Dopo aver completato le procedure di rito, gli agenti hanno trasferito i due giovani presso la Casa Circondariale di Avezzano, dove sconteranno la pena residua secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si è svolta senza incidenti e ha visto il coinvolgimento di più equipaggi delle forze dell’ordine. Secondo le informazioni i due arrestati non avrebbero opposto resistenza.

I fatti che hanno portato all’arresto

L’arresto è stato effettuato nelle prime ore del 3 gennaio 2026, a seguito di un’attività investigativa che aveva già portato alla condanna dei due giovani per un reato commesso nel dicembre 2024.

L’interdizione dai pubblici uffici

Oltre alla pena detentiva e alle multe, le ordinanze della Procura hanno previsto anche l’interdizione dai pubblici uffici per entrambi gli arrestati, misura che sottolinea la gravità del reato commesso.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

