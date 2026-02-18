Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani di origine libica sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo nel quartiere San Paolo, a Torino. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato che ha anche sequestrato oltre 1 kg di marijuana, una pistola e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Controlli nel parco a Torino

L’operazione ha avuto luogo nel parco “Giardino Nicola Grosa”, situato nel quartiere San Paolo di Torino. Durante un servizio di controllo gli agenti delle Volanti dell’UPGSP hanno notato due giovani che, seduti su una panchina, mostravano un atteggiamento sospetto.

Gli operatori hanno ritenuto che i due potessero essere coinvolti in un possibile acquisto di stupefacente e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Nel corso della perquisizione personale uno dei fermati, un giovane di 27 anni, è stato trovato in possesso di oltre 35 grammi di sostanze tra marijuana e hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette. Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione del giovane, dove era presente anche un familiare.

Quest’ultimo, all’arrivo della polizia, ha tentato di disfarsi di altra sostanza stupefacente gettandola nello scarico del bagno.

Il ritrovamento di armi e denaro

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire oltre 1 kg di marijuana occultata nella camera da letto, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre sono state trovate due mazzette di denaro contante per un totale di più di 1770 euro, ritenute dagli investigatori provento dell’illecita attività di spaccio.

Gli agenti hanno anche scoperto uno zaino contenente una pistola calibro 22 con caricatore, 73 proiettili e una pistola lanciarazzi.

Armi rubate e nuove accuse

Le indagini hanno rivelato che la pistola calibro 22 era stata sottratta durante un furto in abitazione. Per questo motivo i due uomini sono stati anche denunciati per ricettazione.

La presenza delle armi e delle munizioni ha aggravato ulteriormente la loro posizione, portando a un doppio capo d’accusa: detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione di arma rubata.

Il quartiere San Paolo e la lotta allo spaccio

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di controlli mirati nel quartiere San Paolo, zona già nota alle forze dell’ordine per episodi di spaccio e detenzione di armi.

Il parco “Giardino Nicola Grosa” è stato teatro di numerosi interventi volti a contrastare il fenomeno della criminalità legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

