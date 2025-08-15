Due incidenti mortali in Salento a Ferragosto, morto un motociclista di Veglie dopo la vittima a Melissano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ferragosto amaro nel Salento a causa di due incidenti mortali nel giro di poche ore. A Melissano, il 23enne Dennis Picci è morto dopo l’urto tra il suo scooter e una vettura. A breve distanza temporale, ha perso la vita anche un 58enne di Veglie. nello scontro tra la sua moto e una Renault. Indagini in corso.

Ferragosto, due incidenti in Salento

Sono avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro i due incidenti mortali lungo le strade della provincia di Lecce, segnando il giorno di Ferragosto 2025.

Il primo dramma si è consumato nella tarda mattinata, intorno alle 11:30, sulla strada statale 274 nel territorio di Melissano, nei pressi dello svincolo per Felline.

Le località in cui si sono verificati i due incidenti mortali nella provincia di Lecce

Morto il 23enne Dennis Picci

A perdere la vita è stato Dennis Antonio Picci, 23 anni, originario di Racale. Il giovane, diretto verso Santa Maria di Leuca a bordo di uno scooter Piaggio, avrebbe urtato lo specchietto di una Ford C-Max con una famiglia di Putignano a bordo.

L’impatto potrebbe essere stato provocato da un sorpasso troppo ravvicinato o da altre circostanze ancora al vaglio degli inquirenti.

Il contatto, ad ogni modo, ha fatto perdere il controllo del mezzo al 23enne, che è finito oltre il guardrail, perdendo la vita all’istante. Nonostante indossasse il casco, le ferite riportate sono state infatti fatali.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 con l’automedica, ma ogni tentativo di rianimare Picci si è rivelato inutile. I carabinieri della compagnia di Casarano e della stazione di Taurisano, insieme alla polizia, hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” per ulteriori accertamenti medico-legali.

L’incidente a Veglie

Solo qualche ora più tardi, intorno alle 13, un altro incidente mortale si è verificato ancora una volta in Salento, sulla circonvallazione di Veglie, in prossimità di un distributore di carburante lungo il collegamento con Porto Cesareo.

A scontrarsi, una moto Kawasaki guidata da C.D.A., 58 anni e residente a Veglie, e una Renault. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le gravi lesioni riportate dal motociclista hanno reso vano ogni tentativo di salvarlo.

I carabinieri di Veglie hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dello schianto.