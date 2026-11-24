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In un pomeriggio della scorsa settimana, una segnalazione al 112 ha portato la polizia a intervenire a Montevarchi (Arezzo) per un furto in abitazione. Gli agenti hanno fermato due ragazzi, entrambi di età inferiore ai 14 anni, e li hanno accompagnati in commissariato, dove sono stati affidati a personale qualificato.

L’intervento della Polizia a Montevarchi

Gli agenti della Volante e del settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Montevarchi (Arezzo) hanno raggiunto una casa in una zona residenziale vicino allo stadio, dopo la chiamata al Numero di Emergenza 112 che segnalava un furto in corso, commesso da due persone.

Sul posto è stata individuata una ragazza, subito accompagnata negli uffici. Poco dopo, durante le ricerche in strada, è stato rintracciato anche il complice, un giovane coetaneo

Gli oggetti sequestrati

Alla ragazza sono stati trovati oggetti ritenuti provento di furto e chiavi con un’etichetta che riportava l’indirizzo di altri appartamenti di Montevarchi. Gli accertamenti hanno permesso di collegare anche quelle abitazioni a precedenti episodi della stessa natura.

Il ragazzo aveva con sé monili, orologi e strumenti per lo scasso. Tutto il materiale è stato sequestrato; sono in corso verifiche per identificare con certezza i proprietari e restituire i beni, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

L’affidamento in due Case Famiglia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, guidata dal procuratore capo Roberta Pieri, è stata informata fin dalle prime fasi.

Sulla base delle direttive ricevute, gli agenti hanno redatto gli atti previsti e applicato ai minori infraquattordicenni le prescrizioni di legge. Dopo aver consultato i Servizi Sociali del Comune di Montevarchi, i ragazzi sono stati affidati a personale qualificato e collocati in due Case Famiglia distinte.

IPA