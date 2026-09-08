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Due giovanissimi sono stati denunciati per tentato furto aggravato e altri reati dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di forzare il portone di un condominio. L’episodio si è verificato a Comiso (Ragusa), dove i ragazzi sono stati fermati dai Carabinieri con arnesi da scasso. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Stazione di Chiaramonte Gulfi e l’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Vittoria. I due, entrambi residenti a Comiso e già noti alle forze dell’ordine, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Catania per tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’intervento dei Carabinieri a Comiso

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta in via dei Lecci, dove i militari della Stazione di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), supportati dall’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Vittoria, hanno sorpreso due giovani intenti a forzare il portone d’ingresso di un condominio.

I ragazzi, di 14 anni e 15 anni, sono stati colti sul fatto mentre cercavano di introdursi nello stabile dopo aver danneggiato il portoncino.

Il sequestro degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione effettuata sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, utilizzati per l’effrazione. Gli strumenti sono stati sequestrati e sono ora custoditi in attesa di essere depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato.

L’azione tempestiva dei militari ha impedito che il tentato furto si trasformasse in un episodio più grave.

Le accuse e il deferimento alla Procura

I due minorenni, entrambi residenti a Comiso, sono già conosciuti dalle forze dell’ordine. Dopo essere stati fermati, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania.

Le accuse a loro carico comprendono tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Gli arnesi sequestrati rappresentano un elemento chiave nelle indagini in corso.

Le indagini sono condotte dalla Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, che ha ricostruito la dinamica dei fatti e ha trasmesso gli atti alla Procura competente. La posizione dei due giovani sarà valutata nel prosieguo del procedimento, come previsto dalla normativa vigente. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA