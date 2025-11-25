Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Catania, dove due minorenni sono stati fermati dalla Polizia di Stato per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I giovani, entrambi di 17 anni, sono stati bloccati dopo aver messo a segno tre rapine in rapida successione, utilizzando lo stesso modus operandi e minacciando le vittime per ottenere denaro contante.

Il modus operandi dei rapinatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra il 19 e il 20 novembre, quando la Sala Operativa della Questura di Catania ha ricevuto diverse segnalazioni nell’arco di un’ora. Le chiamate, giunte a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, hanno permesso agli agenti di ricostruire rapidamente la dinamica degli eventi e di intervenire tempestivamente.

Le vittime, tre in totale, hanno raccontato agli operatori di essere state avvicinate da due ragazzi a bordo di uno scooter. I giovani, con fare minaccioso e facendo intendere di essere armati, hanno preteso il denaro in contanti che le persone avevano con sé. Spaventate dalla situazione e temendo per la propria incolumità, le vittime hanno consegnato quanto richiesto, permettendo così ai due 17enni di allontanarsi rapidamente dal luogo dei fatti.

L’intervento della Polizia e l’inseguimento

Ricevute le segnalazioni, la Sala Operativa ha immediatamente diramato l’allerta alle volanti in servizio. Grazie alle dettagliate descrizioni fisiche fornite dalle vittime e agli elementi raccolti, gli agenti hanno avviato le ricerche, riuscendo a individuare i sospetti tra via Ventimiglia e via Conte Ruggero. Alla vista della pattuglia, i due giovani hanno tentato la fuga, percorrendo la strada contromano a bordo dello scooter e sfrecciando a tutta velocità. Durante l’inseguimento, uno dei poliziotti è stato fatto cadere a terra dopo aver intimato l’ALT ai fuggitivi, che hanno proseguito la loro corsa fino a impattare contro un monopattino, cadendo rovinosamente.

L’arresto e le accuse

Una volta bloccati, i due sono stati arrestati per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione, trovando in loro possesso due passamontagna e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, oltre a una somma di denaro che, almeno in parte, è stata riconosciuta come provento delle rapine appena commesse. Per la restante parte del denaro, sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza, non escludendo che possano esserci altre vittime di analoghi reati.

Le conseguenze per i minorenni

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, i due giovani sono stati condotti in due diversi centri di permanenza per minorenni, uno a Catania e l’altro a Caltanissetta, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.

IPA