Due minori protagonisti di una rapina a mano armata a Barletta, le indagini e la cattura

Due sedicenni di Andria sono stati arrestati per una rapina a mano armata in un negozio di Barletta. L’operazione, coordinata dalla Procura per i Minori di Bari, è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato.

Indagini e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è iniziata dopo una rapina avvenuta a febbraio in un esercizio commerciale di Barletta, gestito da un cittadino pakistano. I due giovani, travisati e armati di pistola, hanno minacciato il titolare, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata. Durante il tentativo di opporsi, l’esercente è stato ferito con il calcio della pistola.

Ricostruzione dei fatti

Grazie alla visione delle telecamere lungo la via di fuga, è stato possibile accertare che i due rapinatori si erano dileguati nei pressi di una fermata degli autobus extra-urbani, suggerendo che provenissero da paesi vicini. Gli accertamenti si sono quindi concentrati sulle località di arrivo, portando all’individuazione dei due sospetti.

Perquisizioni e prove

Le perquisizioni nelle abitazioni dei due sedicenni hanno permesso di raccogliere prove determinanti: sono stati trovati gli abiti indossati durante la rapina e una pistola a salve, probabilmente usata nel crimine. Questi elementi hanno portato il Pm della Procura presso il Tribunale dei Minori di Bari a richiedere e ottenere il provvedimento restrittivo.

Conclusioni e precisazioni

I due giovani sono stati condotti presso una comunità per minori, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È importante sottolineare che i provvedimenti adottati non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sarà accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.

Per ulteriori dettagli, visita il sito della città di Barletta.

