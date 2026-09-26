Due morti e un ferito nel tragico incidente frontale a San Polo di Piave

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un grave incidente frontale è avvenuto nel pomeriggio a San Polo di Piave, nel Trevigiano, dove uno scontro tra una Fiat Panda e una Mercedes ha provocato due morti e un ferito. Le vittime sono due anziani di 76 anni deceduti sul colpo, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa dai carabinieri per i rilievi. Dopo l’accaduto, il sindaco ha sottolineato il problema della sicurezza stradale nella zona.

Terribile incidente tra due auto a San Polo di Piave

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 14:30 di oggi, sabato 26 settembre, lungo via Tempio nella frazione di Rai, a San Polo di Piave. L’impatto tra una Fiat Panda di vecchio modello e una Mercedes Gla all’altezza dell’incrocio con via Geron e via Rossi si è rivelato estremamente violento.

Nonostante l’immediato invio sul posto dei sanitari del Suem 118, giunti anche con l’elisoccorso di Treviso, e delle squadre dei Vigili del Fuoco di Conegliano, per i due occupanti dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare.

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I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso sul posto di entrambi i passeggeri, mentre il conducente della Mercedes, un venticinquenne di Vazzola, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Conegliano ma non risulta in pericolo di vita.

La dinamica dello scontro che ha causato due morti e un ferito

In base alle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine, l’utilitaria con a bordo le due vittime stava immettendosi sulla carreggiata principale da via Geron quando si è scontrata con il secondo veicolo che sopraggiungeva lungo via Tempio.

Nello scontro hanno perso la vita due uomini di 76 anni, residenti rispettivamente a San Polo di Piave e a Maserada sul Piave. I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, ponendo sotto sequestro entrambi i mezzi coinvolti.

L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al transito per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la bonifica della carreggiata.

L’allarme del sindaco sulla sicurezza stradale

Sul luogo del dramma è arrivato anche il sindaco di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi, che ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità del tratto stradale interessato dallo scontro: “Su questa strada abbiamo fatto anche delle progettualità proprio per mettere in sicurezza le intersezioni”.

“L’installazione di autovelox purtroppo, con le normative, non si riesce a fare per le questioni delle intersezioni entro il chilometro – ha chiarito il primo cittadino – e quindi dobbiamo trovare delle alternative, delle soluzioni fisiche che facciano rallentare le automobili”.

Il primo cittadino ha poi ribadito l’importanza della condotta individuale al volante: “Stiamo cercando di capire come affrontare il problema della velocità in questo tratto di strada, ma il primo metodo per evitare queste cose è proprio la prudenza alla guida e avere la testa sulle spalle quando si è alla guida”.