Due morti e un ferito nel tragico incidente frontale a San Polo di Piave
Un drammatico incidente frontale a San Polo di Piave provoca due morti e un ferito: scontro tra auto all'incrocio, indagini delle FdO in corso
Un grave incidente frontale è avvenuto nel pomeriggio a San Polo di Piave, nel Trevigiano, dove uno scontro tra una Fiat Panda e una Mercedes ha provocato due morti e un ferito. Le vittime sono due anziani di 76 anni deceduti sul colpo, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa dai carabinieri per i rilievi. Dopo l’accaduto, il sindaco ha sottolineato il problema della sicurezza stradale nella zona.
- Terribile incidente tra due auto a San Polo di Piave
- La dinamica dello scontro che ha causato due morti e un ferito
- L'allarme del sindaco sulla sicurezza stradale
Terribile incidente tra due auto a San Polo di Piave
Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 14:30 di oggi, sabato 26 settembre, lungo via Tempio nella frazione di Rai, a San Polo di Piave. L’impatto tra una Fiat Panda di vecchio modello e una Mercedes Gla all’altezza dell’incrocio con via Geron e via Rossi si è rivelato estremamente violento.
Nonostante l’immediato invio sul posto dei sanitari del Suem 118, giunti anche con l’elisoccorso di Treviso, e delle squadre dei Vigili del Fuoco di Conegliano, per i due occupanti dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare.
I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso sul posto di entrambi i passeggeri, mentre il conducente della Mercedes, un venticinquenne di Vazzola, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Conegliano ma non risulta in pericolo di vita.
La dinamica dello scontro che ha causato due morti e un ferito
In base alle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine, l’utilitaria con a bordo le due vittime stava immettendosi sulla carreggiata principale da via Geron quando si è scontrata con il secondo veicolo che sopraggiungeva lungo via Tempio.
Nello scontro hanno perso la vita due uomini di 76 anni, residenti rispettivamente a San Polo di Piave e a Maserada sul Piave. I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, ponendo sotto sequestro entrambi i mezzi coinvolti.
L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al transito per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la bonifica della carreggiata.
L’allarme del sindaco sulla sicurezza stradale
Sul luogo del dramma è arrivato anche il sindaco di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi, che ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità del tratto stradale interessato dallo scontro: “Su questa strada abbiamo fatto anche delle progettualità proprio per mettere in sicurezza le intersezioni”.
“L’installazione di autovelox purtroppo, con le normative, non si riesce a fare per le questioni delle intersezioni entro il chilometro – ha chiarito il primo cittadino – e quindi dobbiamo trovare delle alternative, delle soluzioni fisiche che facciano rallentare le automobili”.
Il primo cittadino ha poi ribadito l’importanza della condotta individuale al volante: “Stiamo cercando di capire come affrontare il problema della velocità in questo tratto di strada, ma il primo metodo per evitare queste cose è proprio la prudenza alla guida e avere la testa sulle spalle quando si è alla guida”.