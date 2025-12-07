Due morti in Friuli, sono precipitati per 30 metri da una parete mentre erano a cercare il vischio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Due uomini sono precipitati da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine), in Friuli. I due sono morti all’istante dopo un volo di una trentina di metri. Dalle prime ricostruzioni, si sarebbero recati nel bosco in cerca di vischio per le composizioni natalizie.

Il volo per 30 metri

L’incidente mortale è avvenuto alle 13:30 del 7 dicembre a Enemonzo.

I due sono precipitati da una parete, nei pressi del campo volo, da un’altezza di circa 30 metri, perdendo la vita.

Enemonzo, dove è avvenuto l’incidente

Le vittime, dalle prime notizie, stavano raccogliendo delle piante di vischio ai margini della strada tra Tolmezzo e Amaro.

Nel boschi di Enemonzo, in piena Carnia, il vischio è presenza stabile e cresce abbondantemente come parassita sugli alberi, specialmente le conifere.

I soccorsi

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero due uomini di Udine e Portogruaro con parenti nella zona della Carnia.

La situazione, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi era già disperata, i due avrebbero battuto ripetutamente sulle rocce.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’elisoccorso, la guardia di finanza e i carabinieri ma per le vittime non c’era già più niente da fare perché sarebbero morti sul colpo.

I militari dell’Arma indagano per ricostruire l’accaduto.