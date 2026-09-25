Due morti nell'incendio a San Vito vicino Lucca, fiamme in un appartamento: tra i 13 feriti ci sono bambini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un vasto incendio è divampato nella notte in una palazzina a San Vito, a Lucca. Drammatico il bilancio del rogo: due persone sono morte e altre tredici sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini. I feriti sono stati portati negli ospedali della zona, grave una donna ricoverata a Pisa. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, ancora da chiarire le cause del rogo.

Incendio a San Vito a Lucca

Un grosso incendio è scoppiato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre a Lucca, nella frazione San Vito.

È successo attorno alle 23.30: il rogo, partito da un appartamento, ha interessato una palazzina in via Bertini. Lo riporta LaPresse.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerosi mezzi di soccorso del 118.

Due morti e tredici feriti nell’incendio

Drammatico il bilancio dell’incendio: due persone – un uomo di 65 anni e una donna di 73 – sono morte e altre tredici sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini e un neonato.

Tutti i feriti, tra codici rossi, gialli e verdi, sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia.

La più grave tra i feriti è una donna, portata in codice rosso all’ospedale di Lucca e poi trasferita a Pisa. Lo riporta Il Tirreno.

Tre feriti sono ricoverati in codice giallo a Lucca, altri cinque sempre con il codice di media gravità al Versilia. A Pisa è stato portato un altro codice giallo e tre codici verdi.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi e squadre, hanno evacuato l’edificio, un palazzina di tre piani, portando fuori una dozzina di persone che si erano spostate sui balconi in attesa dei soccorsi.

Nel frattempo è stato domato il vasto incendio, divampato in un appartamento al piano terra.

Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato la tragica scoperta, rinvenendo i corpi privi di vita delle due vittime.

Ancora da chiarire quali siano state le cause del rogo, in corso gli accertamenti.

Il sindaco: “Profondo dolore”

“Il bilancio purtroppo è drammatico: due persone hanno perso la vita. Alle loro famiglie e ai loro cari rivolgo il mio pensiero in questo momento di profondo dolore”, ha scritto su Facebook il sindaco di Lucca, Mario Pardini.

“Alla donna trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Pisa e a tutti i feriti, compresi i bambini coinvolti, rivolgo l’augurio di una pronta guarigione”.

“I nostri uffici dei Servizi Sociali si sono immediatamente attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate”, ha aggiunto.

Pardini ha poi ringraziato vigili del fuoco e 118 per la tempestività e la professionalità mostrate: “In tutto sono stati impiegati nove mezzi di soccorso. Il loro intervento ha consentito di affrontare e gestire una situazione estremamente complessa“.