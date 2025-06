Due morti nell'incidente tra Casalborsetti e Ponte Bellocchio a Ravenna sulla statale Romea, scontro tir-auto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente sulla statale Romea, a Ravenna: cinque veicoli e un camion coinvolti. Al momento risultano due vittime. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per gli accertamenti e per ripulire la carreggiata.

Incidente a Ravenna

Nella mattinata di lunedì 30 giugno si è verificato un grave incidente sulla statale Romea a Ravenna. Lo scontro è avvenuto all’altezza del ponte di Bellocchio, tra le province di Ravenna e Ferrara, al km 16.

Sarebbero almeno sei i veicoli coinvolti: quattro autovetture, tra cui un’Audi A3 e una Lancia Y, un furgone e un autoarticolato. In seguito all’incidente sono sopraggiunti i soccorsi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Bilancio vittime e feriti

Lo scontro è stato violento e hanno riportato lesioni quasi tutti gli occupanti dei veicoli. Sono almeno due le vittime al momento, un uomo e una donna. Quattro invece i feriti a bordo dell’Audi A3 e della Lancia Y.

Questi ultimi sono stati trasportati in diversi ospedali tra Cesena e Ravenna in condizioni non gravi. In codice rosso invece l’autista del furgone: l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e ha riportato ferite più gravi.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove sta ricevendo le cure necessarie.

Traffico in tilt

L’incidente ha coinvolto molti mezzi e i lavori per il ripristino del traffico saranno complessi. Le dinamiche sono ancora da accertare e le perizie stanno causando ulteriori ritardi. Al momento la statale risulta chiusa in entrambe le direzioni.

In particolare, la statale 309, chiamata anche Romea, è chiusa dal km 13 000 al km 21 000.

Per permettere gli spostamenti ed evitare un blocco completo, le auto provenienti in direzione nord sono deviate al km 13 000 sulla strada provinciale 24. Chi viaggia in direzione sud viene invece deviato al km 21 000 su viale Etruschi.