Due freerider finlandesi morti nella valanga a Solda in Alto Adige durante un fuoripista: l'amico si è salvato

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia sulla neve. Due freerider finlandesi sono morti travolti da una valanga a Solda, in Alto Adige, durante un fuori pista. Sopravvissuto l’amico, che ha provato a salvare gli altri scavando nella neve. Subito dopo si è staccata un’altra valanga nella zona del rifugio Madriccio, che per fortuna non ha causato vittime.

Due scialpinisti morti

Secondo quanto riferito da ANSA, la prima valanga si sarebbe staccata sopra Solda intorno alle ore 13:30, travolgendo tre persone: due sono morte, una terza è sopravvissuta.

Le due vittime sono state confermate dal Soccorso Alpino.

Chi erano le vittime

Le due vittime sarebbero due freerider, travolti durante un fuoripista.

Si tratterebbe di due turisti finlandesi: la valanga si è staccata su un pendio di Punta Beltovo, raggiungibile con gli impianti di risalita.

Solitamente, gli scialpinisti preferiscono altri versanti della montagna, meno battuti.

La seconda valanga

La valanga sarebbe stata notata solo quando i soccorritori hanno ricevuto la segnalazione di una seconda slavina, scesa poco dopo nei pressi del rifugio Madriccio.

Dall’elicottero avrebbero visto la valanga su Punta Beltovo e sorvolando la zona avrebbero notato una persona che stava scavando nella neve.

Il sopravvissuto avrebbe quindi informato i soccorritori della presenza di due amici sotto il manto: sono stati velocemente localizzati, ma quando sono stati recuperati – uno sotto 60 centimetri di neve e l’altro sotto uno strato di un metro e mezzo – erano ormai morti.

La seconda valanga non ha causato vittime.

Sul posto hanno operato i tre elicotteri Pelikan, con gli uomini del soccorso alpino Avs, Cnsas e Guardia di finanza.

Pericolo valanghe

Il pericolo valanghe nella zona dell’Ortles attualmente è di grado 3 su 5 (marcato) per via delle nevicate dei giorni scorsi: su alcuni pendii, e in certe circostanze, può anche salire a 4 (forte).

Il precedente: 5 morti a novembre

Il gruppo dell’Ortles non è nuovo a incidenti.

L’1 novembre scorso erano morti 5 alpinisti tedeschi su Cima Vertana, a oltre 3500 metri: la valanga, larga 30 metri e lunga 200, li aveva sorpresi mentre stavano salendo in cordata.

L’allarme era stato lanciato da due altri alpinisti, che erano stati solo sfiorati.

In quell’occasione, la valanga – come ricorda ANSA – si era verificata per via della cosiddetta neve a lastroni, ossia uno strato di neve fresca che scivola su quello vecchio, spesso ghiacciato.

Proprio oggi un esperto valanghe del servizio meteo della Provincia di Bolzano, ai microfoni di Rai Südtirol, aveva messo in guardia da questo fenomeno dopo le nevicate degli ultimi giorni.