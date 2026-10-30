Due morti per intossicazione da monossido a Bocca d'Enza di Mezzani vicino Parma, gravissima bimba di 7 mesi
La neonata sarebbe stata ricoverata d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma, il fratello di sei anni sarebbe uscito dal casolare con le proprie gambe
Dramma a Bocca d’Enza di Mezzani, in provincia di Parma. Nella mattina del 30 ottobre un uomo di 35 anni e una donna di 32 anni sarebbero morti a causa di un’intossicazione da monossido all’interno del loro casolare. Gravissima la loro bambina di sette mesi mentre sarebbe riuscito a salvarsi l’altro figlio di sei anni della coppia. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri, la causa dell’intossicazione sarebbe un malfunzionamento di una stufa.
- Intossicazione da monossido a Bocca d'Enza di Mezzani, cosa è successo
- Le condizioni della neonata
- I precedenti
Intossicazione da monossido a Bocca d’Enza di Mezzani, cosa è successo
Come riporta il Corriere di Bologna, la coppia, di origine africana, ha due figli, un bambino di sei anni e una bambina di sette mesi. Il figlio sarebbe uscito con le proprie gambe dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai soccorsi del 118. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato dato da un parente. I corpi delle due vittime sarebbero stati recuperati dai pompieri con gli autorespiratori.
Le condizioni della neonata
La Presse aggiorna sulle condizioni della bambina di sette mesi. L’agenzia di stampa riporta che la piccola è stata trasferita d’urgenza in ospedale Maggiore di Parma Successivamente sarebbe stata trasferita nel centro iperbarico dell’ospedale Di Vaio di Fidenza. Sarebbe in prognosi riservata.
I precedenti
Non è la prima volta che a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio a perdere la vita sono intere famiglia. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, in una baita d’alta quota sulle Alpi in Piemonte un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste intossicate. Qualche giorno prima, il 22 agosto, due ambulanti persero la vita ad Allumiere, in provincia di Roma.
Un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15 anni, originari di Fondi, furono trovati deceduti in uno stand gastronomico allestito per il Palio delle Contrade. A causare l’intossicazione da monossido di carbonio, secondo le prime indagini, sarebbe stato il malfunzionamento di un generatore.