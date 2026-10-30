Due morti per intossicazione da monossido a Bocca d'Enza di Mezzani vicino Parma, gravissima bimba di 7 mesi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dramma a Bocca d’Enza di Mezzani, in provincia di Parma. Nella mattina del 30 ottobre un uomo di 35 anni e una donna di 32 anni sarebbero morti a causa di un’intossicazione da monossido all’interno del loro casolare. Gravissima la loro bambina di sette mesi mentre sarebbe riuscito a salvarsi l’altro figlio di sei anni della coppia. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri, la causa dell’intossicazione sarebbe un malfunzionamento di una stufa.

Intossicazione da monossido a Bocca d’Enza di Mezzani, cosa è successo

Come riporta il Corriere di Bologna, la coppia, di origine africana, ha due figli, un bambino di sei anni e una bambina di sette mesi. Il figlio sarebbe uscito con le proprie gambe dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai soccorsi del 118. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato dato da un parente. I corpi delle due vittime sarebbero stati recuperati dai pompieri con gli autorespiratori.

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Le condizioni della neonata

La Presse aggiorna sulle condizioni della bambina di sette mesi. L’agenzia di stampa riporta che la piccola è stata trasferita d’urgenza in ospedale Maggiore di Parma Successivamente sarebbe stata trasferita nel centro iperbarico dell’ospedale Di Vaio di Fidenza. Sarebbe in prognosi riservata.

I precedenti

Non è la prima volta che a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio a perdere la vita sono intere famiglia. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, in una baita d’alta quota sulle Alpi in Piemonte un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste intossicate. Qualche giorno prima, il 22 agosto, due ambulanti persero la vita ad Allumiere, in provincia di Roma.

Un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15 anni, originari di Fondi, furono trovati deceduti in uno stand gastronomico allestito per il Palio delle Contrade. A causare l’intossicazione da monossido di carbonio, secondo le prime indagini, sarebbe stato il malfunzionamento di un generatore.