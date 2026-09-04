Due morti per un'esplosione ad Andria, stavano preparando ordigni per assaltare bancomat con auto rubata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due persone sono morte in un’esplosione avvenuta alla periferia di Andria, nella provincia Barletta-Andria-Trani. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino a una villetta lungo la strada provinciale 155, insieme a un’automobile risultata rubata. Secondo la prima ipotesi degli investigatori le vittime stavano maneggiando esplosivo destinato agli assalti ai bancomat.

L’esplosione sulla provinciale 155 alla periferia di Andria

Come riporta l’Ansa, la deflagrazione è avvenuta nella mattinata del 4 settembre in una zona di campagna alle porte della città.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, che si è trovato davanti alla scena e ha chiamato le forze dell’ordine.

I due corpi sono stati rinvenuti nelle vicinanze della struttura, mentre sul posto arrivavano i militari dell’Arma e il personale sanitario.

Per entrambi non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Al momento le vittime non sono ancora state identificate ufficialmente.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi e per escludere la presenza di altro materiale pericoloso.

L’auto rubata e le indagini dei carabinieri

A pochi metri dai corpi gli investigatori hanno trovato un’automobile che dagli accertamenti è risultata rubata.

Secondo la stampa locale di Andria si tratterebbe di un fuoristrada, elemento su cui gli inquirenti stanno concentrando le verifiche.

Quel veicolo è uno dei punti centrali dell’inchiesta, perché un mezzo di provenienza illecita accanto a materiale esplosivo indirizza le indagini verso un gruppo organizzato.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri dell’Arma, chiamati a mettere in sicurezza l’area e a stabilire la natura di quanto è deflagrato.

Gli accertamenti dovranno chiarire chi fossero le due vittime, perché si trovassero in quel luogo e se stessero effettivamente preparando un colpo.

Le indagini sono coordinate dalla Procura competente e la dinamica precisa dell’esplosione resta da ricostruire.

Cosa sono le “marmotte” usate negli assalti ai bancomat

Nel gergo investigativo il termine indica una carica artigianale impiegata dalle bande specializzate per far saltare gli sportelli automatici e impossessarsi del denaro custodito all’interno.

Si tratta di un fenomeno consolidato in Puglia, dove questo tipo di colpo si ripete da anni e ha prodotto una casistica investigativa consistente.

Gli assalti avvengono quasi sempre nelle ore notturne e lasciano dietro di sé danni ingenti, con rischi anche per gli edifici circostanti e per chi vi abita.

Proprio per questo molti istituti di credito hanno adottato sistemi di macchiatura delle banconote e dispositivi che rendono inservibile il contante in caso di effrazione.

La pericolosità di quel materiale rende plausibile per gli inquirenti l’ipotesi dell’incidente durante la fase di preparazione, che resta la pista principale.