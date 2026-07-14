Due neonate scambiate ad Avellino per 48 ore, clinica condannata a risarcire una delle madri con 114 mila euro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una famiglia ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro perché nel 2017 la clinica dove era nata loro figlia, ad Avellino, aveva scambiato la neonata con un’altra, nata lo stesso giorno, per 48 ore. Lo scambio era durato fino quasi alle dimissioni delle madri e delle figlie ed era stato scoperto soltanto per caso.

Lo scambio delle due neonate

Il 9 ottobre del 2017 due donne, entrambe residenti ad Atripalda, in provincia di Avellino, avevanopartorito presso la clinica Malzoni della città campana.

Durante la vestizione delle due figlie neonate delle neomamme, secondo quanto ricostruito dal tribunale, le due bambine sarebbero state scambiate e consegnate alla madre sbagliata.

ANSA

Una delle due donne avrebbe anche notato che i vestiti di sua figlia erano stati scambiati con quelli di un’altra bambina, ma si era convinta che fosse impossibile.

La scoperta dello scambio

Lo scambio fu scoperto soltanto due giorni dopo, l’11 ottobre, completamente per caso. Una delle due bambine aveva sviluppato un gonfiore agli occhi ed era stata portata da un oculista insieme alla madre.

Nel reparto dell’ospedale, la donna aveva incrociato l’altra madre, con la quale aveva confrontato i numeri dei braccialetti delle figlie, accorgendosi dell’errore.

La direzione sanitaria dispose quindi il test del dna per verificare se effettivamente lo scambio fosse avvenuto. I risultati lo confermarono.

Il calcolo del risarcimento

La polizia di Avellino avviò un’indagine che però viene presto archiviata. Non c’è dolo penale, ma soltanto una negligenza da parte del personale addetto alla vestizione delle neonate.

Una delle due famiglie, però, procede a fare causa alla clinica, per ottenere un risarcimento in sede civile. Quasi dieci anni dopo il giudice assegna 100 mila euro come compenso e altri 14 mila per le spese legali.

Oltre ai danni morali, il giudice ha considerato i 40 giorni di insonnia acuta sofferti dalla madre dopo la scoperta dello scambio e il mancato allattamento al seno della bambina come parte della causa del risarcimento.