Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru che travolge l'officina: un ferito grave

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Grave incidente sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano, dove due operai sono morti dopo essere caduti da una gru. Si tratta di Daniluc Tiberi Un Mihai, 49enne rumeno, e Najahi Jaleleddine, 41enne tunisino. Una terza persona, un 34enne dipendente dell’officina di ricambi gomme all’angolo con via Ammiraglio Rizzo, è rimasta ferita dopo essere stata travolta dalla gru. L’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Precipitano da una gru, chi erano i due operai morti a Palermo

Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella mattina di venerdì 10 aprile in via Ruggero Marturano, in zona Fiera del Mediterraneo.

Secondo quanto ricostruito, gli operai stavano lavorando sul carrello di una gru che improvvisamente si è ribaltato facendoli cadere nel vuoto: riflettori sul braccio che sorreggeva il cestello, dato che si sarebbe spezzato.

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Fatale, per entrambi, l’impatto col suolo.

Le vittime, secondo quanto riferito da Adnkronos, sono:

Daniluc Tiberi Un Mihai, 49enne rumeno

49enne rumeno Najahi Jaleleddine, 41enne tunisino

Dipendente dell’officina ferito

Inizialmente si ipotizzava che gli operai coinvolti nell’incidente fossero tre, in quanto un terzo uomo è stato soccorso e portato in ospedale a Villa Sofia.

Secondo Adnkronos si tratta però di E.P., 34enne dipendente dell’officina che è stata travolta dal crollo della gru.

L’uomo, stando a quanto riferito da La Repubblica, è rimasto schiacciato dalla caduta delle pensillina metallica.

È stato portato all’ospedale Villa Sofia per un trauma cranico: si sarebbe salvato grazie alla pila di copertoni che ha attutito l’impatto del braccio della gru.

L’incidente durante i lavori di ristrutturazione

Come riferisce Palermo Today, gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo.

I due, che si trovavano sulla gru, sono stati sorpresi dal cedimento improvviso. Il ribaltamento del cestello è stato repentino, non lasciando agli operai la possibilità di cercare appigli per evitare la caduta.

Il dolore del sindaco di Palermo

Appresa la notizia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla si è detto addolorato e ha definito inaccettabile “che si continui a morire mentre si lavora”.

“Due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, in un contesto che dovrebbe essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e tutela” ha detto il primo cittadino.

Rabbia di Uil e Cgil

Non è tardata ad arrivare la reazione delle sigle sindacali.

La segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, ha parlato di “ennesima drammatica conferma di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a essere una vera emergenza nazionale”.

La Cgil, tramite il segretario generale Piero Ceraulo, ha parlato di “ennesimo operaicidio” puntato il dito contro la politica: “Ma la politica in tutto questo che fa? Cosa aspetta il governo, sia regionale che nazionale, per intervenire subito con norme più stringenti in materia di salute e sicurezza?”.