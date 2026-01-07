Due petroliere della "flotta fantasma" sequestrate dagli Usa, una batte bandiera russa: tensione Trump-Putin

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Kristi Noem, Segretario per la sicurezza interna degli Stati Uniti, ha annunciato su X che gli Stati Uniti hanno sequestrato due imbarcazioni collegate al Venezuela. Una delle due sarebbe una petroliera battente bandiera russa e ribattezzata Marinera. L’altra imbarcazione sarebbe considerata apolide e, secondo il Comando Sud degli Stati Uniti, stava “svolgendo attività illecite”. Immediata la reazione della Russia tramite il Ministero dei Trasporti: “Violata la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982”.

La petroliera Marinera già sanzionata nel 2024

Come riporta la CNN, le operazioni degli Stati Uniti, condotte nelle prime ore del 7 gennaio in acque internazionali, avrebbero coinvolto navi considerate parte della cosiddetta “flotta fantasma“, utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali sul greggio di Caracas.

Una delle due imbarcazioni, in particolare, avrebbe navigato sotto bandiera russa al momento dell’intervento delle forze statunitensi.

ANSA Una foto, resa disponibile dall’account X del Comando Europeo degli Stati Uniti, mostra la nave Marinera avvistata in lontananza in mare

Secondo quanto comunicato dal Comando europeo degli Stati Uniti, la prima petroliera sarebbe stata intercettata e sequestrata nell’Atlantico settentrionale dopo un lungo inseguimento iniziato settimane prima nei pressi delle coste venezuelane.

Durante la fuga attraverso l’Atlantico, l’equipaggio avrebbe modificato l’identità della nave, dipingendo una bandiera russa sullo scafo e registrandola temporaneamente nei registri marittimi della Federazione Russa.

La petroliera era stata già sanzionata dagli Stati Uniti nel 2024 per il suo coinvolgimento nel trasporto di greggio considerato illecito.

Secondo i dati forniti da società di analisi del mercato energetico, la nave trasportava circa due milioni di barili di greggio Merey, caricati tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio presso un terminal petrolifero in Venezuela.

Una seconda nave bloccata

La seconda nave sarebbe stata invece bloccata nel Mar dei Caraibi, in un’operazione coordinata tra Guardia costiera, Dipartimento della Difesa e Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti.

Sarebbe stata definita “priva di nazionalità” dalle autorità statunitensi.

Entrambe le navi sarebbero collegate, direttamente o indirettamente, all’export di petrolio venezuelano sottoposto a sanzioni.

La promessa degli Usa sul petrolio venezuelano

Il sequestro delle petroliere si inserisce in una strategia più ampia annunciata dall’amministrazione statunitense sul futuro del petrolio venezuelano.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Caracas avrebbe accettato di consegnare tra 30 e 50 milioni di barili di greggio agli Stati Uniti, che provvederanno a venderli a prezzo di mercato.

Il segretario all’Energia Chris Wright ha chiarito che Washington intende controllare la commercializzazione del petrolio venezuelano “a tempo indefinito”.

Queste le sue parole: “Ci occuperemo della vendita del greggio che esce dal Venezuela, innanzitutto di questo petrolio immagazzinato che si è accumulato, e poi, a tempo indefinito, in futuro, venderemo sul mercato la produzione che proviene dal Venezuela”.

La reazione della Russia

La CNN riporta anche le parole del ministero dei Trasporti della Russia dopo il sequestro della petroliera russa.

“Le forze statunitensi hanno abbordato la nave Marinera in mare aperto, violando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982”.

Infine, ha aggiunto: “Nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi regolarmente registrate nella giurisdizione di altri Stati”.