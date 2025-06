Killer spara contro due politici democratici a Minneapolis, morta una deputata e ferito un senatore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Caccia all’uomo a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove un uomo che si è finto poliziotto ha sparato contro due politici. Le vittime sono la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman, entrambi del Partito Democratico. Secondo le prime informazioni, Hortman è morta mentre il senatore Hoffman e la moglie sarebbero gravemente feriti.

Spari contro due politici democratici, morta una deputata e il marito

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha confermato che la deputata democratica Melissa Hortman e il marito sono morti. A ucciderli un uomo che, fingendosi un poliziotto, è entrato in casa armato di pistola e ha sparato a entrambi.

Il senatore John Hoffman, anche lui del Partito Democratico, è rimasto ferito insieme alla moglie. Entrambi sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici. Le modalità degli agguati sono identiche.

Le parole del governatore del Minnesota e la caccia all’uomo

“La sparatoria sembra essere riconducibile a motivazioni politiche”, ha scritto il governatore del Minnesota in una nota sui social. I due agguati sono avvenuti a Minneapolis, nei quartieri di Champlin e Brooklyn Park, entrami nell’area metropolitana della città. “È un atto di violenza politica”, ha proseguito il governatore.

La polizia è sulle tracce di un uomo bianco, con capelli castani, che indossa un giubbotto antiproiettile. Oggi non è un giorno qualsiasi per la politica americana, visto che le forze armate festeggiano i 250 anni dalla fondazione. Inoltre, il 14 giugno è il compleanno del presidente Donald Trump e in tutti gli Stati Uniti sono state proclamate manifestazioni di protesta chiamate No Kings per contestare la stretta autoritaria di Trump sull’immigrazione.

Ovviamente, qualsiasi legame tra gli agguati e questi eventi è ancora tutto da dimostrare.

Morto anche il marito della deputata Hortman

Secondo quanto riportato dai media Usa, il killer ha fatto irruzione in piena notte. Fingendosi un poliziotto, è entrato nelle case dei due politici e ha sparato. Non ha risparmiato neanche i compagni dei politici. Il marito della deputata Melissa Hortman, Mark, è morto.

La moglie del senatore John Hoffman, Yvonne, è rimasta ferita. Nonostante le ferite riportate, il governatore Walz si è detto ottimista sulle possibilità di sopravvivenza di questi ultimi. L’attentato di Brooklyn Park è stato consumato intorno alle 5:30 del mattino, ora locale.

La polizia ha invitato i cittadini a non provare a intercettare lo sparatore e chiamare il numero di emergenza 911. Inoltre, è stato detto ai residenti di non aprire la porta a meno che non siano in due a presentarsi come poliziotti. O, meglio ancora, chiamare il 911 per confermare l’identità degli agenti.

Melissa Hortman e John Hoffman, chi sono i due politici

Melissa Hortman era la leader del Partito Democratico alla Camera dei rappresentanti dello Stato del Minnesota ed ex presidente della Camera. Era stata eletta per la prima volta nel 2004. Avvocato, è sposata e ha due figli.

John Hoffman, anche lui esponente del Partito Democratico, era stato eletto per la prima volta nel 2012. È fondatore e titolare della Hoffman Strategic Advisors, una società di consulenza. In precedenza era stato vicepresidente del consiglio scolastico di Anoka Hennepin, che gestisce il più grande distretto scolastico del Minnesota. Hoffman è sposato e ha una figlia.

Attentato, la condanna di Trump

“Sono stato informato dell’attacco, che appare mirato. Questa terribile violenza non sarà tollerata in America”. Sono le parole di Donald Trump sul duplice attentato contro esponenti democratici a Minneapolis. Oggi il presidente Donald Trump compie 79 anni.