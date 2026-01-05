Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati nei pressi della Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza per tentato traffico illecito di sostanze e dispositivi proibiti. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di un microtelefono e di circa 50 grammi di hashish, probabilmente destinati ai detenuti del carcere. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 31 dicembre 2025 durante i controlli intensificati per le festività natalizie.

Due arresti a Potenza

L’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Potenza per garantire maggiore sicurezza durante il periodo natalizio.

Nel primo pomeriggio del 31 dicembre 2025 il personale della Squadra Mobile e della S.I.S.C.O. ha effettuato un controllo mirato nei pressi della Casa Circondariale “A. Santoro”.

Gli agenti hanno notato un’autovettura parcheggiata in una zona sensibile, proprio vicino all’ingresso del carcere.

A bordo del veicolo sono state identificate due persone pregiudicate: un uomo di 38 anni, residente nel capoluogo lucano, e un altro di 32 anni, domiciliato fuori regione. L’atteggiamento sospetto dei due e la scelta del luogo hanno spinto gli investigatori a procedere con una perquisizione personale e veicolare.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto, nascosto all’interno di un calzino annodato, un microtelefono cellulare di piccole dimensioni, tipicamente utilizzato per comunicazioni fraudolente all’interno degli istituti penitenziari.

Insieme al dispositivo è stata trovata anche una quantità di hashish per un peso complessivo lordo di circa 50 grammi.

Gli arresti e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, i due occupanti del veicolo sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di convalida il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il 38enne residente a Potenza e l’obbligo di dimora presso altra regione per il 32enne. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo dei due e la destinazione finale del materiale sequestrato.

L’ipotesi delle forniture illecite ai detenuti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il microtelefono e l’hashish potrebbero essere stati destinati a superare i controlli della Casa Circondariale “A. Santoro” per essere consegnati a soggetti detenuti all’interno dell’istituto.

L’ipotesi è che i due arrestati svolgessero il ruolo di intermediari, garantendo forniture illecite e coperture a favore dei detenuti.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per verificare se il materiale sequestrato fosse effettivamente destinato a oltrepassare le mura del carcere e per identificare eventuali complici o destinatari tra i detenuti.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai tentativi di introduzione illecita di oggetti e sostanze proibite negli istituti penitenziari.

IPA