Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica nell'incidente: andavano alla festa del paese

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Due ragazze sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto a Brivio. Le vittime si trovavano insieme a un’amica sul ciglio della strada e stavano raggiungendo il centro del paese in provincia di Lecco, dove era in corso una festa. Per motivi ancora da chiarire, un furgone le ha travolte. Due giovani di 21 anni sono morte, l’amica è rimasta illesa.

Tragedia a Brivio, due ragazze morte

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di sabato 20 settembre lungo la strada provinciale per Airuno.

Le ragazze avevano appena parcheggiato l’auto nella zona della palestra e, camminando sul ciglio della strada, stavano raggiungendo il centro di Brivio. All’improvviso un furgone guidato da un uomo di 34 anni le ha travolte.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto a Brivio, in provincia di Lecco

Inutili i soccorsi per le due giovani

Per le due ragazze di 21 anni, morte sul colpo, non c’è stato nulla fare. Illesa, invece, la terza giovane del gruppo, così come il conducente del furgone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate, in provincia di Lecco, e la Croce rossa di Olgiate. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire i primi soccorsi e, poi, per permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella tarda serata di sabato 20 settembre lungo la provinciale per Airuno.

Le vittime dirette alla festa di Brivio

Nel centro di Brivio, piccolo paese in provincia di Lecco, era in corso una delle serate di “Brivio in festa”, appuntamento che raccoglie ogni anno un buon successo di pubblico nella zona. Sabato sera era in corso il concerto del gruppo revival anni ’80 Game Boys.

Dopo la notizia dell’incidente costato la vita alle due ragazze di 21 anni, la festa è stata interrotta.

Con molta probabilità anche gli eventi in programma nella serata di domenica 21 settembre verranno annullati in segno di rispetto verso le vittime dell’incidente.