Due giovani sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Rimini. Il fermo è avvenuto ieri sera nei pressi di Viserba, dove i ragazzi sono stati trovati in possesso di oltre 300 grammi di droga. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, nell’ambito di controlli intensificati per contrastare la criminalità diffusa e, in particolare, lo spaccio di stupefacenti.

Operazione antidroga della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato due ventenni a bordo di un’auto nei pressi di un giardinetto a Viserba. I ragazzi, provenienti da Rimini, sono stati fermati per un controllo identificativo. Alla vista degli agenti in borghese, i due hanno mostrato segni di agitazione, inducendo i poliziotti ad approfondire la verifica.

Il sequestro della droga

Durante il controllo, uno dei giovani aveva con sé una busta contenente circa 60 grammi di marijuana. All’interno dell’autovettura sono stati poi rinvenuti due panetti di hashish e un’altra busta di marijuana. In totale, la Polizia ha sequestrato oltre 200 grammi di hashish e circa 120 grammi di marijuana. La perquisizione è stata quindi estesa alle abitazioni dei due indagati.

Perquisizioni domiciliari e ulteriori sequestri

Nelle case dei giovani, gli agenti hanno trovato bilancini di precisione e numeroso materiale per il confezionamento delle sostanze. Inoltre, sono state rinvenute 9 boccette contenenti un liquido colorato, risultato positivo ai test antidroga in dotazione alla Polizia di Stato. Il liquido sarà sottoposto ad analisi più approfondite per determinarne la tipologia, la pericolosità e il valore economico.

Arresto e conseguenze giudiziarie

I due ventenni sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, voluta dal Questore di Rimini, per contrastare la criminalità diffusa e prevenire una possibile recrudescenza dello spaccio in vista delle festività natalizie.

