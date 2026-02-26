NOTIZIE
Due ragazzi morti travolti da una valanga sul Monte Cornaccia in Valtellina nel territorio di Valdidentro

Tragedia sul Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro in Valtellina, dove una valanga ha travolto almeno due persone. Morti un uomo e una donna

Ubaldo Argenio

Ubaldo Argenio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia in montagna: una valanga ha travolto almeno due persone che si trovavano sul Monte Cornacchia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Morti un uomo e una donna, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, non ancora identificati. In corso l’intervento del Soccorso Alpino e devi Vigili del Fuoco, intervenuto con due elicotteri.

 

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

elisoccorso-alpino 123RF

