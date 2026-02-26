Due ragazzi morti travolti da una valanga sul Monte Cornaccia in Valtellina nel territorio di Valdidentro
Tragedia in montagna: una valanga ha travolto almeno due persone che si trovavano sul Monte Cornacchia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Morti un uomo e una donna, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, non ancora identificati. In corso l’intervento del Soccorso Alpino e devi Vigili del Fuoco, intervenuto con due elicotteri.
