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È stato eseguito un arresto per tentata rapina aggravata dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia. Un giovane di 20 anni, cittadino ghanese con numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver tentato di rapinare due esercizi commerciali e mentre si apprestava a colpire un terzo, utilizzando una pistola replica priva del tappo rosso. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione delle vittime e alla rapidità delle indagini, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La sequenza dei tentativi di rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nei giorni scorsi a Brescia, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un giovane ghanese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e spaccio di stupefacenti. L’uomo, domiciliato in città, è stato colto in flagranza mentre tentava di perpetrare una serie di rapine ai danni di attività commerciali.

L’episodio ha avuto inizio nel primo pomeriggio, quando il giovane, con il volto coperto, è entrato nella hall dell’Hotel DoubleTree by Hilton di Viale Europa, fingendo di voler prenotare una stanza. Dopo pochi istanti, ha estratto una pistola semiautomatica, risultata poi essere una fedele riproduzione priva del tappo rosso, e l’ha puntata contro il receptionist, intimandogli di consegnare il denaro contante. Il dipendente, spaventato, ha spiegato che i pagamenti nell’hotel avvengono solo con strumenti elettronici e che non disponeva di contanti. A quel punto, il rapinatore ha desistito ed è fuggito rapidamente dall’albergo.

La richiesta di intervento urgente è stata inoltrata tramite il numero di emergenza 112 NUE, consentendo agli investigatori di avviare immediatamente le ricerche sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima.

Il secondo colpo fallito in farmacia

A distanza di circa 45 minuti dal primo tentativo, il giovane ha fatto ingresso nella Farmacia “Ospedale Dott. Sonzogni”. Anche in questa occasione, ha estratto la pistola e l’ha puntata contro il farmacista, ordinandogli di consegnare l’incasso. Il farmacista, per evitare la rapina, ha riferito di non poter aprire la cassa senza un codice PIN di cui non era in possesso. Di fronte all’impossibilità di ottenere il denaro, il rapinatore si è allontanato velocemente dalla farmacia, dirigendosi verso la vicina fermata della metropolitana.

L’individuazione e l’arresto

Le ricerche degli agenti sono proseguite nell’area indicata dalle vittime. Gli investigatori hanno seguito le tracce del sospetto fino al negozio “Euromoda” di Via Triumplina, dove il giovane si stava preparando a entrare per mettere a segno il terzo tentativo di rapina. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccarlo e immobilizzarlo prima che potesse agire.

Durante la perquisizione, è stata rinvenuta la pistola semiautomatica utilizzata nei due episodi precedenti: una replica perfetta di una Colt 1911, indistinguibile da un’arma vera. Il giovane è stato quindi condotto negli uffici della Questura, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e continuata e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure adottate dalla Questura

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto. In considerazione di ciò, ha emesso nei confronti del giovane un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, misura che consentirà, una volta scarcerato, di procedere alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento nel paese di provenienza.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha evidenziato come la rapidità dell’intervento e la capacità investigativa della Squadra Mobile abbiano permesso di individuare e fermare in tempi estremamente brevi un soggetto che, nell’arco di poco più di un’ora, aveva già tentato di rapinare due esercizi commerciali e si apprestava a mettere a segno il terzo tentativo, utilizzando una replica di arma perfettamente idonea a creare una situazione di intimidazione e minaccia concreta.

Ha inoltre sottolineato l’efficacia della tempestività con cui gli investigatori, raccolte le prime informazioni e la descrizione del responsabile, hanno avviato le ricerche, riuscendo a intercettarlo prima che potesse compiere un’ulteriore azione criminale. Secondo Sartori, questo risultato conferma l’importanza di una risposta immediata e coordinata, soprattutto nei confronti di soggetti già gravati da precedenti e che dimostrano una concreta propensione alla reiterazione dei reati.

Il Questore ha concluso ribadendo che la sicurezza degli operatori commerciali e dei cittadini dipende anche dalla capacità di intervenire rapidamente e di interrompere sul nascere condotte che potrebbero degenerare in episodi ben più gravi.

IPA