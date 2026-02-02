Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata e tentata rapina: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Ostia e Fiumicino. Un uomo di 37 anni è stato fermato dopo aver messo a segno, in meno di mezz’ora, due colpi armato di pistola. I fatti sono avvenuti il 15 dicembre scorso e hanno visto coinvolto anche un complice, riuscito a fuggire.

Un arresto tra Ostia e Fiumicino

L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

L’uomo, un romano di 37 anni, è stato rintracciato dagli agenti all’interno della sua abitazione e trasferito nel carcere di Rebibbia.

Due rapine in mezz’ora tra Ostia e Fiumicino

La sequenza criminale ha avuto inizio a Ostia dove il trentasettenne, insieme a un complice, ha approfittato di un momento di distrazione di un giovane a bordo di uno scooter.

Il ragazzo si era fermato per far attraversare alcuni pedoni, quando è stato avvicinato dai due malviventi. Sotto la minaccia di una pistola la vittima è stata costretta a scendere dal mezzo, che è stato poi sottratto dai rapinatori, i quali si sono dati alla fuga in direzione Fiumicino.

Il tentativo di rapina in un esercizio commerciale

Pochi minuti dopo, sempre nella zona di Fiumicino, è stato segnalato un nuovo episodio. Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in un esercizio commerciale minacciando i dipendenti per farsi consegnare l’incasso.

Tuttavia la pronta reazione del personale ha impedito che il reato venisse portato a termine, costringendo i malviventi a desistere e a fuggire nuovamente.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la segnalazione al 112 (Numero Unico di Emergenza), le pattuglie del X Distretto Lido e della Sezione Volanti si sono immediatamente messe sulle tracce dei fuggitivi.

Gli agenti sono riusciti a intercettare lo scooter rubato lungo la via di fuga, bloccando il conducente. L’uomo è stato arrestato nell’immediatezza dei fatti, mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

Le indagini e la misura cautelare

L’arresto è stato seguito da un’indagine approfondita coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave.

Sulla base degli elementi raccolti il Giudice per le indagini preliminari ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti del trentasettenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti e rapina.

L’uomo è ora ristretto nel carcere di Rebibbia, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, tentata rapina, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

