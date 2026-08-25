Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone rimpatriate o trasferite in centri di permanenza a Ravenna tra il 20 agosto e il 25 agosto. Due cittadini albanesi sono stati accompagnati alla frontiera aerea di Bologna e rimpatriati, mentre un cittadino rumeno e uno egiziano, considerati socialmente pericolosi, sono stati trasferiti nei C.P.R. di Gradisca d’Isonzo e Milano-Corelli.

Operazione coordinata della Questura di Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Sezione di Polizia Stradale della Questura di Ravenna. L’attività si è svolta nell’ambito delle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità sul territorio.

Rimpatrio di due cittadini albanesi

Il 20 agosto, due cittadini albanesi sono stati rintracciati dagli agenti della Sezione Volante durante i controlli di routine. Dopo la convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera da parte del Giudice di Pace di Ravenna, i due sono stati scortati dagli operatori della Questura presso l’aeroporto di Bologna, dove sono stati rimpatriati nel loro Paese d’origine.

Trasferimento di cittadini socialmente pericolosi nei C.P.R.

Il 22 agosto, un cittadino rumeno, ritenuto socialmente pericoloso e gravato da numerosi precedenti per minaccia, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza, è stato identificato dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Ravenna durante un posto di controllo. Successivamente, l’uomo è stato affidato all’Ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti e poi trasferito presso il CPR di Gradisca d’Isonzo.

Resistenza a pubblico ufficiale: cittadino egiziano trasferito a Milano-Corelli

Il 25 agosto, un cittadino egiziano deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale è stato associato al CPR di Milano-Corelli. Anche in questo caso, la misura è stata adottata per motivi di sicurezza pubblica e in attesa del rimpatrio.

Situazione attuale e prossimi sviluppi

I due cittadini stranieri trasferiti nei C.P.R. di Gradisca d’Isonzo e Milano rimangono a disposizione delle autorità competenti, in attesa di essere rimpatriati nei rispettivi Paesi d’origine. L’operazione, che si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio, conferma l’impegno della Questura di Ravenna nel contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità.

IPA