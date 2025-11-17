Due scosse di terremoto a Catania tra Milo e Pedara, la più forte di magnitudo 2,6 avvertita dalla popolazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata all’alba a Catania, tra Pedara e Milo. Il sisma è stato avvertito dai cittadini che parlano di “nottata ballerina” con scosse lievi ma già percepibili dalle 2:00 di notte. C’è chi parla di scossa breve ma intensa. Nessuna chiamata ai soccorsi o per riportare danni anche lievi ad abitazioni o cose. Al momento il Comune non ha rilasciato nessun avviso.

Scossa vicino Catania

All’alba della mattina di lunedì 17 novembre 2025, intorno alle 4:36, una prima scossa di terremoto è stata registrata a Milo, vicino Catania. L’evento sismico ha avuto una magnitudo di 2.6 ed è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha inoltre segnalato una scia verso Pedara. Alle 5:30, sempre nei pressi di Catania, una nuova scossa è stata registrata dalla sala operativa locale. La magnitudo, leggermente più bassa, è stata di 2.4 con profondità pari a zero km.

La scossa è stata avvertita anche a Mascalucia, Tremestieri, Santa Venerina e altre località vicine.

Paura da chi è stata avvertita

Su Facebook sono arrivati diversi commenti, come accade spesso in situazioni simili, che aiutano a capire quanto e dove è stata percepita la scossa. Se per esempio a Catania non è stata sentita, a Mascalucia è stata invece avvertita molto forte. Lo riportano in molti.

Diversi i commenti che fanno notare come nelle vicinanze invece non sia stato percepito il sisma. Per esempio non è stato sentito ad Acireale, Riposto, Gravina e Taormina.

123RF Terremoto lieve ma sentito nelle vicinanze di Catania

Non mancano infine i commenti ironici che parlano di nottata di scosse per via degli effetti Sinner o del risultato di Italia-Norveglia.

Non ci sono danni

Al momento non risultano danni a cose o persone. Sembra che il numero delle emergenze non sia stato contattato e che ci sia stata solo un’impennata di chiamate e messaggi tra persone, per sapere come stavano. Paura sì, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze.

Dal Comune si attendono aggiornamenti, ma al momento non sembra sia necessario parlare ai cittadini. Scuole e uffici restano aperti.