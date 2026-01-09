Due scosse di terremoto a Gargnano tra Brescia e Trentino, la più forte di magnitudo 3,4: "Sentita, che paura"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 9 gennaio due scosse di terremoto hanno fatto tremare Gargnano, comune al confine tra la provincia di Brescia e il Trentino-Alto Adige. La più forte ha raggiunto magnitudo 3.4. Utenti spaccati a metà sui social: c’è chi le ha sentite, c’è chi invece non si è accorto di nulla. Diverse, comunque, le telefonate ai vigili del fuoco.

La scossa di terremoto a Gargnano

La prima scossa di terremoto è stata registrata a 3 km da Gargnano dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 15:24: magnitudo 2.5, profondità di 11 km.

La seconda è arrivata pochi minuto dopo, alle 15:28: magnitudo 3.4, stesso epicentro ma profondità leggermente minore (10 km).

Telefonate ai vigili del fuoco

Molta gente ha avvertito le due scosse, come testimoniano le segnalazioni sui social: “Sentita, che paura” o “Sentita anche se breve”, alcuni dei commenti.

Se è vero che diverse persone hanno scritto di non aver sentito nulla, dall’altra parte – riferisce ANSA – sono stati in tanti a chiamare i vigili del fuoco, soprattutto nell’area del Garda.

Al momento, comunque, non si registrano al momento danni a persone o cose.

Scosse avvertite anche in provincia di Verona

Dalle testimonianze social, emerge come le scosse siano state sentite anche in provincia di Verona, come ad esempio Gargagnago, in Valpolicella, o Lazise.

La zona del Lago di Garda è sismica?

Il Lago di Garda, dove si affaccia Gargnano, si trova in un’area a sismicità moderata, classificata prevalentemente in Zona Sismica 2 (sismicità media).

L’area è geologicamente attiva a causa di strutture tettoniche sudalpine.