Due scosse di terremoto a Gargnano tra Brescia e Trentino, la più forte di magnitudo 3,4: "Sentita, che paura"
Venerdì 9 gennaio due scosse di terremoto hanno fatto tremare Gargnano, comune al confine tra la provincia di Brescia e il Trentino-Alto Adige. La più forte ha raggiunto magnitudo 3.4. Utenti spaccati a metà sui social: c’è chi le ha sentite, c’è chi invece non si è accorto di nulla. Diverse, comunque, le telefonate ai vigili del fuoco.
- La scossa di terremoto a Gargnano
- Telefonate ai vigili del fuoco
- Scosse avvertite anche in provincia di Verona
- La zona del Lago di Garda è sismica?
La scossa di terremoto a Gargnano
La prima scossa di terremoto è stata registrata a 3 km da Gargnano dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 15:24: magnitudo 2.5, profondità di 11 km.
La seconda è arrivata pochi minuto dopo, alle 15:28: magnitudo 3.4, stesso epicentro ma profondità leggermente minore (10 km).
Telefonate ai vigili del fuoco
Molta gente ha avvertito le due scosse, come testimoniano le segnalazioni sui social: “Sentita, che paura” o “Sentita anche se breve”, alcuni dei commenti.
Se è vero che diverse persone hanno scritto di non aver sentito nulla, dall’altra parte – riferisce ANSA – sono stati in tanti a chiamare i vigili del fuoco, soprattutto nell’area del Garda.
Al momento, comunque, non si registrano al momento danni a persone o cose.
Scosse avvertite anche in provincia di Verona
Dalle testimonianze social, emerge come le scosse siano state sentite anche in provincia di Verona, come ad esempio Gargagnago, in Valpolicella, o Lazise.
La zona del Lago di Garda è sismica?
Il Lago di Garda, dove si affaccia Gargnano, si trova in un’area a sismicità moderata, classificata prevalentemente in Zona Sismica 2 (sismicità media).
L’area è geologicamente attiva a causa di strutture tettoniche sudalpine.