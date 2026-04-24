Due scosse di terremoto al largo di Messina, la più forte di magnitudo 3,3: "Molto forte, durata un attimo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Doppia scossa di terremoto in provincia di Messina il 24 aprile. L’evento principale, di magnitudo 3.3, è stato registrato dall’Ingv alle ore 14:49. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una distanza di circa 10 km dalla costa di Sant’Agata di Militello, con un ipocentro molto superficiale situato a 5.7 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle ore 15:03, la Sala Sismica di Roma ha rilevato una seconda scossa nella medesima area, di magnitudo 2.3, con ipocentro a 6 km di profondità.

Due scosse di terremoto al largo di Messina

Il sisma è stato avvertito distintamente in numerosi comuni in provincia di Messina.

Le segnalazioni si sono concentrate soprattutto tra Sant’Agata di Militello, Acquedolci e San Fratello, estendendosi fino a Capo d’Orlando e Rocca di Capri Leone.

Le reazioni sui social network

Sui social network, molti cittadini hanno descritto la scossa come breve ma intensa (“Molto forte, durata un attimo”).

Alcuni residenti di Sant’Agata di Militello hanno riferito di aver percepito chiaramente il movimento sussultorio, mentre in località come Santo Stefano di Camastra e Torrenova il terremoto è stato avvertito da chi si trovava ai piani alti degli edifici o in posizione di riposo.

C’è anche chi, con la tipica ironia locale, ha commentato l’evento con un laconico “Appostu semu!”, a sottolineare la frequenza di tali fenomeni nell’area.

In generale, il tam-tam digitale ha confermato che il terremoto è stato sentito lungo tutta la fascia tirrenica, fortunatamente senza causare danni o particolare panico collettivo.

I precedenti recenti in provincia di Messina

La Sicilia nord-orientale si conferma una delle zone a più alto rischio sismico d’Italia a causa della complessa interazione tra la placca Africana e quella Eurasiatica.

Questo scontro tettonico genera sistemi di faglie attive che rendono la zona dello Stretto e della costa tirrenica soggetta a frequenti rilasci di energia.

Nelle ultime settimane la provincia di Messina ha registrato altri eventi significativi:

Il 21 marzo 2026 , una scossa di magnitudo 3.3 aveva colpito la zona di Castel di Lucio .

, una scossa di magnitudo aveva colpito la zona di . Il 14 marzo 2026, un terremoto più forte di magnitudo 3.7 era stato localizzato nei pressi delle Isole Eolie, avvertito distintamente a Leni e Malfa.

Gli esperti dell’Ingv continuano a monitorare la sequenza odierna per verificare se si tratti di un evento isolato o dell’inizio di uno sciame sismico più strutturato lungo la costa messinese.